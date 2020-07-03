大學指考首日6件手機未關機「扣7分」！防疫試場啟用2間

▲考生進試場前必須先量體溫。（圖／記者黃克翔攝）

記者許展溢／台北報導

大學指考今（3日）登場，今共考物理、化學和生物三科，最後一科生物結束，大考中心說明，今天共6件手機未關機違規事件，根據處理辦法，若學生手機還沒關機，被發現將扣7分，不過，最後決議還要送考試委員會審議。

大考中心試務召集人沈青嵩表示，上午4件中有3件是在北部考分區，1件南部考分區，下午生物科又多出2件，共6件，有以上違規狀況，「分數會被扣很重，必須向所有考生呼籲，一定要注意。」大考中心副主任黃璀娟說明，依據違規處理辦法，考試開始鈴響後，若學生手機還沒關機，被發現將扣該節成績7分，若還有其他更嚴重情形，如使用等則會有不同處理，不過，最後還要送考試委員會審議。

請繼續往下閱讀...

另外，防疫試場部分，沈青嵩說，防疫試場今天共開2間，1間是一名國外返台自主健康管理的考生，1間是一名考生中午用完餐要回試場體溫太高，量了2、3次都超過標準，至於是發燒還是哪種狀況，目前沒收到回報。整體今天考生和試場人員都非常盡責努力，都沒有任何突發事件和口罩違規。

其他人也看了



快看對幾題！指考化學解答出爐 補教師估頂標83、前標73

快來對！指考物理解答出來了 補教師預估頂標為71、前標65

時事、科學應用多！指考物理考蘇花改測速 補教師：複雜到老師都算錯



指考化學比去年簡單！強調實驗細節 補教師估頂標83比去年高2分



►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來