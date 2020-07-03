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高中師大讚指考生物試題「很棒」！難度下降、鑑別度高

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▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲大學指考。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

大學指考今（3日）登場，今共考物理、化學和生物三科，最後一科生物結束，台北市高中生物科教師群直說「出的很棒」，鑑別度很高，難度下降，最重要的是，今年很大特色是跨章節外，還跨冊，共有10題。

建中老師劉玉山表示，往年題幹很長，今年題幹最大不同是「適中」 ，題型沒有很大不同，命題特色是跨章節、跨冊考題比例高，涵蓋知識量高，如35題跨選修生物，包含呼吸、排泄和遺傳等，一個題目考了很多章，很少見。

請繼續往下閱讀...

今年指考首科物理難度被評為近7年最高，劉玉山說，生物以這3年來看，前2年很難，尤其107年是有史以來最難的一年，去年普遍也反映偏難，今年試題「四平八穩」，難度有點下降，但鑑別度高，所以教師群認為出的很棒。

另外，出現新冠肺炎題組，劉玉山指出，其實只要掌握基本知識就沒什麼問題，以今年閱讀題其實簡單，否則對照過去幾年閱讀題，都很難，因此只要有獲取到相關知識都可答出來，至於成績高標部分，不會影響很多。

▲▼指考生物。（圖／大考中心提供）

▲指考生物試題。（圖／大考中心提供）
 

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