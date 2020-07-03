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指考首日物理、化學、生物　考生量體溫、持識別證入場

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▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲大學指考今日開始連考3天，共4萬3753名考生應試。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年指考今（3日）起連續3天登場，首日上午考物理、化學，下午考生物。大考提醒考生，入場應試須帶應試有效證件正本、全程配戴口罩、不可攜帶穿戴式裝置、行動 電話完全關機（含關閉電源、鬧鈴、震動、提示音等其他所有功能）。另，「試場分配表及考試地點」 已以供公布在大考中心網站，考生可上網查詢。

考試必備？

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1. 量測體溫：各考場於考試當日上午7時開始量溫，考生進考區時必須配合量溫，需盡量提早出門以避開入場時的人群聚集。
2. 識別證：考生進入分區時須出示入場識別證及應試有效證件正本、戴口罩、進行體溫量測。未攜帶入場識別證者，可至指定地點由試務人員協助確認身分後補發。未攜帶應試有效證件正本者，仍可進入分區應試，但是，考試每一節次監試人員都會檢查應試有效證件正本，若未依簡章規定於當節考試結束鈴聲響畢前送達者，扣減其該節成績2分。

▲▼ 109指考考程表 。（圖／大考中心提供）

▲指考考程表。（圖／大考中心提供）

指考天氣如何？

依據中央氣象局預報，7月3日至5日白天氣溫大多偏高，建議考生最好於各節次休息時間適度補充水分，若因治療需要，迫切需要在考試中飲水或服用藥物時，須於考試當日持相關證明文件向試務辦公室申請，且須配合監試人員檢查、保管，並在監試人員協助下飲用或服用，請注意相關規定以避免違 反規定而被扣減成績。

特別提醒考生，時序已進入夏季天氣型態，午後常有局部短暫陣雨，建議考生準備雨具備用。請考生注意身體保健及安全，減少出入公共場所，以保持身心最佳狀態。

自主管理、居家簡易者何時補考？

如因疫情為居家檢疫、居家隔離、確診病例、自主健康管理之社區監測通報採檢個案，無法參加正式考試，或是已參加考試但無法全程完成者，可申請參加補考。補考日期為7月20日到7月22日。

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