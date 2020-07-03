大學指考登場！　台師大設3體溫站、4發燒用試場備戰

▲109學年指考今日登場。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

4萬3700餘人報考的109學年指考今（3日）登場。指考首日上午考物理、化學，下午2時開始考生物。台灣師範大學為北二區考場，台師大教務長陳昭珍指出，今年共有1524名考生，台師大將考生集中於文學院大樓，同時因應防疫，學校設置3個體溫站、4間發燒用試場、2間備用試場。

請繼續往下閱讀...

陳昭珍指出，今年考試為因應疫情，學生須全面配戴口罩，校方已安排人力協助量測體溫，檢查考生配戴口罩情況，目前為止動線一切順利，另外，有一位考生有申請無法戴口罩，已安排該生至備用試場應試。

▲大學指考登場，學生需量測體溫入場。（圖／記者黃克翔攝）

一名考生家長表示，這次因為疫情的關係無法陪同，雖然心情緊張，但也只能祝福考生，鼓勵孩子發揮平常的實力，但也心疼小孩需要配戴口罩應試，因長期戴口罩，耳朵後方已有撕裂傷。

大考中心提醒考生，考生需帶有效證件入場應試，有效證件包括國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等，不包含學生證。證件可由家長或親友送到各考分區入口處，由服務人員簽收代送，以送達證明所列的送達時間做為違規評估。





▲大學指考今日考物理、化學、生物。（圖／記者黃克翔攝）

今年大學指考共4萬3753人報名，今日考物理、化學、生物，明日考數乙、國文、英文、數甲，後天考歷史、地理、公民與社會。7月17日開放查詢考試成績，考試分發最終放榜日為8月7日。