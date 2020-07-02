游錫堃哀悼邱創煥：願家屬節哀、逝者安息　

▲前考試院長邱創煥（左）。（圖／翻攝自邱佩琳臉書）



記者林銘翰／台北報導

前考試院長邱創煥2日下午病逝台北，享耆壽96歲。對此，立法院長游錫堃晚間表示難過與哀悼，願家屬節哀，也盼逝者安息，無罣無礙。

邱創煥的女兒邱佩琳表示，邱創煥今年2月因肺部感染，家人安排他住進振興醫院，這段期間，邱創煥非常勇敢，在沒有病痛下安詳辭世，感謝各位關心。對此，游錫堃晚間表示，前台灣省主席邱創煥今日辭世，他深表哀悼。

游錫堃指出，邱創煥擔任台灣省主席時，自己當時正擔任省議員，而後邱創煥也是自己在擔任宜蘭縣長時的長官，兩人因此諸多互動，不僅有良好的公誼，也有不錯的私交。

游錫堃說，今日聽聞邱創煥過世，他對此表示難過與哀悼，願家屬節哀，也盼逝者安息，無罣無礙。

1925年次的邱創煥在彰化田尾出生，他是故總統蔣經國當時推動提拔台籍菁英政策階段，相當被器重的政治人物之一，同時期受到矚目者也包括前總統李登輝、前副總統連戰，以及已經過世的前司法院長林洋港。

從基層開始打拼的邱創煥，從1978年開始擔任內政部長，一路在政壇發展，前後擔任過行政院副院長，台灣省主席、考試院院長等要職，在國民黨內，也曾擔任中國國民黨中央評議委員會主席團主席。

1970年代，邱創煥開始在省政府工作，擔任社會處長，亮眼的表現再度讓他受到提拔，先後歷練內政部長、行政院副院長等要職，接著在1984年到1990年期間擔任第12任台灣省政府主席。

1993年至1996年期間，邱創煥被提名擔任考試院長，同時也在前總統李登輝主政期間獲聘為總統府資政、國民黨副主席等要職。回顧邱創煥一生，不管在政府部門或替政黨工作期間，教職出身的他，各階段的經歷與表現都有亮眼成績，如今他不幸病逝的消息傳出，也讓許多熟識他的老友跟部屬相當震驚與不捨。