前「台灣省主席」邱創煥病逝享耆壽96歲　蔣經國最器重的台籍菁英之一

▲邱創煥在考試院長任內表現相當專業。（圖／翻攝自考試院網站）

政治中心／台北報導

前考試院長邱創煥2日病逝於台北，享耆壽96歲。消息一出，驚動國內政壇，也讓曾經與邱創煥共事過的友人或部屬感到哀傷與不捨。1925年次的邱創煥在彰化田尾出生，他是故總統蔣經國當時推動提拔台籍菁英政策階段，相當被器重的政治人物之一，同時期受到矚目者也包括前總統李登輝、前副總統連戰，以及已經過世的前司法院長林洋港。

從基層開始打拼的邱創煥，從1978年開始擔任內政部長，一路在政壇發展，前後擔任過行政院副院長，台灣省主席、考試院院長等要職，在國民黨內，也曾擔任中國國民黨中央評議委員會主席團主席。

▲邱創煥曾任行政院副院長。（圖／翻攝自行政院網站）

邱創煥是彰化田尾人，台中師範學校畢業後，先在彰化地區教書，也曾擔任過教務主任，取得高普考資格後進入銓敘部工作，認真的表現受到長官賞識與栽培，1965年開始擔任銓敘部司長，同時也開始接觸中央黨務工作。

1970年代，邱創煥開始在省政府工作，擔任社會處長，亮眼的表現再度讓他受到提拔，先後歷練內政部長、行政院副院長等要職，接著在1984年到1990年期間擔任第12任台灣省政府主席。

1993年至1996年期間，邱創煥被提名擔任考試院長，同時也在前總統李登輝主政期間獲聘為總統府資政、國民黨副主席等要職。

回顧邱創煥一生，不管在政府部門或替政黨工作期間，教職出身的他，各階段的經歷與表現都有亮眼成績，如今他不幸病逝的消息傳出，也讓許多熟識他的老友跟部屬相當震驚與不捨。