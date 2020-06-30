港版國安法正式生效　游錫堃：香港法治形同虛無「僅剩恐懼」

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸13屆全國人大常委會第20次會議30日閉幕，30日上午以162票全票通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》，中國國家主席習近平已簽署主席令並宣布即刻施行。對此，立法院長游錫堃表示，此時香港法治形同虛無，僅剩恐懼。

中國大陸第13屆全國人大常委會第20次會議在30日上午，由出席的162人全數表決通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》，並由習近平簽署第49號主席令予以公布，自公布之日施行。香港特首林鄭月娥晚間發出聲明表示，港區國安法會在今天稍後生效，特區政府會盡快完成所需的刊憲公布程序，讓此法同步在香港實施。

對此，游錫堃表示，香港的經驗告訴我們，中共的承諾不可信，以及唯有真正的「民主」，才能「保法治、護自由」。

游錫堃說，中國大陸人大常委會今日通過港版國安法，在極具爭議的立法程序下，訂立了一部外界對具體內容一無所悉的法律，此時香港法治形同虛無，僅剩恐懼，他感到非常難過與遺憾。

游錫堃指出，當中共將香港「一國兩制」、「50 年不變」的承諾完全撕毀，港版國安法也成為一部紅色恐怖的酷刑法典，未來對港人人權的壓迫，恐將比過往更加殘酷與劇烈。

游錫堃強調，他對此表達最嚴厲的譴責，以及最深的擔憂，台灣也曾走過一段黑暗的日子，但願港人對自由的熱望不滅，台灣永遠與自由民主同在。

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