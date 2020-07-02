乖寶寶不鑽道…車友「龜速併排」後方狂塞1km！駕駛怒飆國罵　法官輕罰500

▲高姓男子2018年間開車行駛於台南龍崎區市道182線公路上，遭前方車隊堵住。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／台南報導

高姓男子2018年間開車行經台南龍崎區市道182線公路時，因不滿前方車友群響應「乖寶寶不鑽道」，在速限50公里的道路上行駛30至40公里，害後方回堵1公里，一氣之下他竟開口大嗆某車友三字經。挨罵車友認為自己人格遭辱，向警局報案，近日判決出爐，高男被判罰500元。

2018年9月16日下午3點多，台南一群機車車友在龍崎區市道182線公路響應「乖寶寶不鑽道」活動，他們刻意併排低速行駛，造成後方車輛嚴重回堵1公里，希望能以此方式喚起政府及用路人重視此問題，但後方車輛乘客均苦不堪言。

此時，行駛於該路段的50歲高姓男子，因不滿前方車隊故意併排不讓路，又以龜速30至40公里的速度前行，氣的直接開嗆前方擋路車隊中的某車友，「X你娘、老X掰」等不雅言語。

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遭嗆車友認為自己人格及社會評價遭貶損，怒將行車紀錄器等相關事證移交台南歸仁分局，高男被依侮辱罪送辦。法庭上高男坦承犯行，法官認為他生氣開罵的犯罪情況可以憫恕，審結減輕其刑，依侮辱罪開罰500元，得易服勞役。全案仍可上訴。

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