觀光娛樂船「運毒761kg」來台中途翻覆！全員跳海逃生　船漂到恆春外海

▲觀光娛樂船自公海運毒返台，途中因載重不均、海象不佳翻覆。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

觀光娛樂船「日○12號」計畫將公海上某艘運毒母船載運的毒品接駁來台，怎料運送途中因載重不均、海象不佳翻覆。高雄地檢獲報後，立即組成專案小組偵辦，最終總計查獲761.2公斤的安非他命及愷他命，同時也將李姓船長、許姓運輸仲介、莊姓接貨人等3名犯嫌向法院聲請羈押禁見。

據了解，李姓船長與張姓押貨人4月14日傍晚駕駛「日○12號」自高雄港出發，於隔（15）日上午10點抵達公海海域後，自運毒母船搬運第二級毒品甲基安非他命649公斤及第三級毒品愷他命190公斤至「日○12號」船艙內藏放，繼續駛往台東外海。怎料，船隻同月18日行經巴士海峽時，因載重不均、海象不佳翻覆，船上人員全跳船逃生，放生船隻漂流至屏東縣恆春鎮後壁湖外海3浬處。

▲專案小組為向上溯源，按兵不動，以救難名義掩護，將船隻拖帶返港。（圖／記者吳奕靖翻攝）

專案小組全程監控、掌握上開狀況，為向上溯源，按兵不動，以救難名義掩護，將船隻拖帶返港，先在船艙內查獲第二級毒品甲基安非他命540包（毛重573.9公斤）、第三級毒品愷他命120包（毛重126公斤），另於岸際陸續尋獲第二級毒品甲基安非他命9包（毛重8.6公斤）及第三級毒品愷他命50包（毛重52.7公斤）。

隨後，檢察官指揮專案小組成員積極向上溯源，透過毒品大數據資料庫分析，先後鎖定被告李姓船長、張姓押貨人、許姓運輸仲介、莊姓接貨人、李姓貨主代表涉案，並動員全台各縣市警力，不眠不休，調閱近千只監視器，搭配通聯紀錄，迅速於4月30日、5月2日及5月14日拘提李姓船長、許姓運輸仲介與莊姓接貨人到案。

▲最終總計查獲761.2公斤的安非他命及愷他命。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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檢察官訊問後發現，許姓運輸仲介、李姓船長、莊姓接貨人、李姓貨主代表與不詳「貨主」等人共組運毒集團，由不詳「貨主」委託許姓運輸仲介負責安排運輸毒品，許姓運輸仲介乃聯絡李姓船長駕船至公海，自運毒母船接駁毒品後駛往台東外海，並通知莊姓接貨人，計畫將毒品拖回搶灘後，交予李姓貨主代表。

李姓貨主代表並已事先支付訂金新臺幣50萬元及180萬元予李姓船長與莊姓接貨人。因認被告李姓船長、許姓運輸仲介、莊姓接貨人均涉嫌重大且有勾串共犯之虞，均向法院聲請羈押禁見獲准。

全案6月26日偵查終結，檢察官認定李姓、許姓、莊姓3人涉嫌違反毒品危害防制條例第4條第2項、第3項運輸第二級、第三級毒品及懲治走私條例第2條第2項、第1項私運管制物品進口未遂等罪嫌，均提起公訴，經同年月30日移審法院，法院裁定李姓、許姓、莊姓3人繼續羈押；張姓押貨人、李姓貨主代表2人則發布通緝。

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▲▼觀光娛樂船運毒途中翻覆。（圖／記者吳奕靖翻攝）