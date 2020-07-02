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台南自駕公車要上路了！　完成測試確認安全後即可載客

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▲台南無人自動駕駛公車，獲得監理單位核發試驗車牌，將在近期內完成進入實車運轉測試的整備，讓台南自駕公車商轉載客的進程，往前邁進一大步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南無人自動駕駛公車，獲得監理單位核發試驗車牌，將在近期內完成進入實車運轉測試的整備，讓台南自駕公車商轉載客的進程，往前邁進一大步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南無人自動駕駛公車，獲得監理單位核發試驗車牌，台南市交通局與民間廠商合作的「自動駕駛公車實驗計畫」，將在近期內完成進入實車運轉測試的整備，讓台南自駕公車商轉載客的進程，往前邁進一大步。

交通局局長王銘德表示，「智慧新都」是黃偉哲市長積極推動的城市建設目標，自駕公車則是「智慧交通」的外在表現，期望能為台南公共運輸尋求更先進、科技的解方。

請繼續往下閱讀...

交通局長王銘德指出，經過和協力廠商的合作，終於完成無人自駕車輛整備和第一階段路側設施的建置，日前獲得監理單位同意核發試驗車牌，象徵進入實證運行的里程碑，也代表車輛能夠合法上路，後續進入道路實驗階段，市民朋友近期將可望在南科、沙崙兩地目睹實車運轉測試的情形。

王銘德局長表示，無人自動駕駛的車輛除了本身車上的系統，也會同步結合路旁的攝影機、無線電、GPS等偵測基建設施，透過光學雷達及影像辨識等蒐集路況資料，由自駕系統即時運算做出指令控制車輛。

與市府合作推動實驗計畫的理立系統公司執行長李佳儒指出，光學雷達是以發射雷射光束探測目標的位置、速度等的雷達系統，是整個自動駕駛系統中最重要的組件之一；而路側設施將進一步針對公車死角做視野輔助，系統將透過反射回來的信號繪製出周圍環境的 3D 模型，並經過運算完成測試學習與系統調校作業。

王銘德局長說，目前自駕公車先不載客進行道路基本資料蒐集工作，預訂7月底辦理發表會後，逐步進行道路實驗測試，符合安全標準後，最快可於下半年開放民眾乘車體驗。後續則規劃開放轄內客運業者參與經營，作為一般收費公車路線，可望成為國內第一條商業運轉的自駕巴士路線。未來自駕公車正式商轉後，將可降低人為疏失事故及疲勞駕駛之安全疑慮，也可補強都會離峰時段或偏鄉駕駛人力短缺的問題。

▲台南無人自動駕駛公車，獲得監理單位核發試驗車牌，將在近期內完成進入實車運轉測試的整備，讓台南自駕公車商轉載客的進程，往前邁進一大步。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王銘德局長表示，除了應用在一般商業公車路線，未來自駕技術更可以進一步應用於都市公共運輸ART（自駕捷運系統），作為都市交通的解方；再搭配沙崙、南科各種週邊產業的研發能量，落實在地研發生產，未來可望組成「台南城市隊」，甚至「台灣國家隊」向國內外其他城市輸出規劃經驗及產業技術。

台南市公共運輸處處長吳俁之表示，初步規劃出「南科火車站—南科考古館」及「沙崙智慧綠能科學城循環線」2條路線。初期上路營運首重交通安全，仍會有駕駛人員在座位上全程監控，駕駛人員可隨時接手操作，在確保每一階段都安全後，未來更將循序、逐步擴大測試地點。.

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