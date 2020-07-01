GoShare攜手宏佳騰　進軍台南共享電動機車市場

▲GoShare攜手與宏佳騰機車，正式進軍台南市共享電動機車市場，共同打造低碳城市，台南市長黃偉哲到場見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

GoShare攜手與宏佳騰機車，1日宣布正式進軍台南市共享電動機車市場，共同打造低碳城市，讓台南市共享運具又多了一種選擇，台南市長黃偉哲到場見證，他為兩強結盟共同推動台南綠能運輸的進展感到開心。





打造府城成為低碳城市是台南市長黃偉哲市長的施政目標之一，建構綠色大眾運輸系統，減少傳統燃油運具的使用是相當重要的一環。市長黃偉哲表示，台南市已有2家共享電動機車業者提供服務，相信後續會有更多共享運具業者陸續投入台南市場，台南市擁有得天獨厚的古蹟景點、美食觀光優勢，是吸引更多共享運具業者投入的最大利基，同時，共享運具的綠色運輸特色，有助於將台南市打造成為低碳城市。





黃偉哲市長也補充到，共享機車的概念不僅是推廣民間使用，未來台南市政府也希望能跟GoShare提官方的合作計畫，讓部分的公務車用共享的方式，來提升使用的效率，避免閒置的機會。



交通局局長王銘德表示，台南市政府目前除開闢電動公車路線、逐年汰換老舊公車為電動公車、建置T-Bike租賃站並積極提高使用率外，也積極協助業者發展共享運具，而GoShare本次進軍台南市場最大的特色，是首次結合在地企業宏佳騰公司所生產的電動機車，呼應市長黃偉哲扶植在地產業、創造就業機會的一貫施政理念。





王銘德呼籲，民眾使用共享運具仍應遵守道路交通管理處罰條例相關規定，使用共享運具後應停放在合法停車空間，共同維護市容，打造台南成為移居的低碳、智慧城市。活動中，台南市議員黃麗招、郭鴻儀，也到場致意表達關心。

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