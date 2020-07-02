「無差別殺人」縱火奪7命！狠男被求處死刑　開庭突發狂扯戒具「自斷左手」

▲涉嫌台南玉井縱火案造成7死2傷案嫌犯曾姓男子，開庭前失控，因拉扯戒具造成左手骨折送醫。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

發生在2019年12月14日凌晨，曾姓男子挾怨縱火燒毀玉井真理前輩堂，釀7死2傷慘劇，7月1日台南地院召開準備程序庭，開庭前曾嫌在法院拘留室，疑不滿法警要上戒具，情緒失控奮力拉扯戒具，導致左手骨折，經送成大醫院就治後，再返回法院開庭。

據了解，曾嫌在台南地院拘留室內等候開庭，法警要上戒具時，曾嫌突然情緒失控，猛力拉扯戒具，法警見狀馬上制止，並將曾嫌送往成大醫院檢查，急診醫師診治發現，曾嫌左手肘上肢鈍傷，腫脹變形，疑似骨折，給予石膏固定、手臂固定並止痛，再由法警押曾嫌返回法院開庭。

台南看守所表示，曾嫌回到看守所並無任何異狀，對於在法院如何受傷，曾嫌未多說。台南看守所指出，曾嫌在看守所生活作息正常，胃口不錯，體重有增加，偶有情緒突然躁動的情形，惟經所方人員安撫後，都能緩和下來。

據了解，2020年2月10日，台南地檢署偵查終結，依放火燒燬現供人使用之住宅、殺人、殺人未遂等罪嫌，對曾嫌提起公訴，並向法院刑庭求處死刑。

起訴書指出，曾文彥預謀以汽油潑灑並點火，形同無差別方式殺人，其所為實屬令人髮指，其僅因一時情緒無法平復，即以縱火方式發洩，手段兇殘，行徑冷血，泯滅人性，至今仍無悔意。檢方建請法院權衡各項情節、法益侵害被害人7人死亡之嚴重性，以及被告犯後之態度等事項，其所為實已符合公民權利公約第6條第2項前段所指「最嚴重之罪行」，請處以死刑，方符法紀。

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