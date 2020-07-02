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今夏最夯！新北海洋資源復育園區「珊瑚小學堂」　3日中午將開放網路報名

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▲ 新北海洋資源復育園區「珊瑚小學堂」 3日中午將開放網路報名。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 新北海洋資源復育園區「珊瑚小學堂」，3日中午將開放網路報名。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今夏最夯的珊瑚小學堂活動即將報名囉！海洋保育署補助新北市政府辦理「109年度新北市海洋保育教育推廣計畫」，新北市海洋資源復育園區自7月18日起至8月16日期間連續5周，開設10梯次珊瑚小學堂課程，每梯次48個名額，在7月3日中午12時起，開放所有梯次的網路報名，名額有限。

台灣東北角海域位於亞熱帶，黑潮及大陸沿岸流的交匯區域，在冬天時海水溫度最低可到13度，台灣地區的珊瑚礁隨著水溫升高而逐漸北移，在北部和東北角海域建立繁盛的珊瑚群聚。珊瑚礁的棲地多樣性高，涵養了許多種的海洋生物，因此有「海中熱帶雨林」的稱呼。

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▲ 新北海洋資源復育園區「珊瑚小學堂」 3日中午將開放網路報名。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 新北海洋資源復育園區自7月18日起至8月16日期間連續5周，開設10梯次珊瑚小學堂課程，每梯次48個名額。

新北市政府為復育珊瑚資源，委託國立臺灣海洋大學珊瑚團隊，在不影響野外族群下，以新北市貢寮鮑養殖池內附生的珊瑚做為復育材料，開設珊瑚小學堂課程，課程內容包含：1.認識珊瑚-介紹東北角珊瑚種類、特徵及目前面臨的生態挑戰；2.種植珊瑚-利用珊瑚的無性生殖，由專業人員帶領學員親手操作珊瑚分株，種植珊瑚。

農業局長李玟表示，海洋是生命的起源，但海中的珊瑚礁卻因為氣候變遷的衝擊，正面臨嚴重消失危機，一旦珊瑚礁消失，對生態會造成難以挽回的衝擊，藉由民眾參與珊瑚海洋教育，讓民眾們可以一起為海洋問題盡一份心力。

珊瑚小學堂自7月3日中午12時起開放網路報名，額滿為止。活動資訊：https://fishery.ntpc.gov.tw；報名網址：https://reurl.cc/g7olq7，其它活動資訊及相關疑問，請洽國立臺灣海洋大學邱小姐，電話：02-2462-2192分機5288。

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▲ 新北海洋資源復育園區「珊瑚小學堂」 3日中午將開放網路報名。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 新北市政府為復育珊瑚資源，委託國立臺灣海洋大學珊瑚團隊。

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