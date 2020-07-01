▲ 神將體驗、牽罟捕魚！新北市圖暑假「在地遊學」親子走讀7/1開跑。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

小朋友們扮起迷你版神將，體驗廟埕文化；牽罟體驗古早討海人捕魚技法；還有跟著自然生態作家濕地賞燕；暑假即將到來，新北市立圖書館特別推出別開生面的「在地遊學」親子共玩、共讀的走讀學習活動，將帶大小朋友們上山下海體驗最道地的新北在地文化，活動免費，即日起開放報名。

新北「在地遊學」親子走讀學習活動，以結合在地特色的戶外閱讀活動，帶孩子進行各種特別的文化體驗，包括：7月18日蘆洲分館的「小神將體驗」活動，特別與蘆洲忠義廟神將會合作，將讓小朋友扮小神將，當小小神將腳，親身體驗廟埕神將文化。

新北市立圖書館表示，7月25日五股分館的「採筍趣」一日筍農體驗活動，將帶大家認識觀音山的綠竹筍，體驗採竹筍過程，學習辨別好吃的綠竹筍，了解綠竹筍從產地至餐桌的奇妙旅程，並認識觀音山的人文與生態。8月1日萬里分館則邀請在地漁夫帶大家一起「牽罟」捕魚，體驗古早討海生活，認識傳統「牽罟文化」。

▲ 小朋友當一日茶農體驗採茶跑。

另外，每年七八月，五股濕地總會吸引數千數萬隻燕子前來覓食或棲息，8月22日自然生態作家李偉文將親自帶路解說，帶大家觀賞燕群漫天飛舞的震撼畫面，體驗濕地生態美景。8月29日「三重黑色聚落」則將帶大家參觀三重的黑手工廠文化。

新北市立圖書館說，青少年圖書館「一日木職人」，新店安坑木職人劉慶河師傅的將帶大家運用簡單有趣的木作，認識木工生活。近40場不同主題的走讀活動，結合在地「職人」體驗，讓大小朋友可以透過實地觀察及DIY體驗，深入在地生活，更加認識新北特色產業文化。

暑假強檔！原汁原味，最道地的新北「在地遊學」親子走讀學習活動，不論是自然生態探索、人文歷史、在地體驗，將帶大小朋友玩遍新北，度過知性、豐富和有趣的暑假。活動免費，7月1日起陸續開放報名，相關活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw查詢。

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▲ 一日筍農體驗活動，將帶大家認識觀音山的綠竹筍體驗「採筍趣」。