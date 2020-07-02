▲ 歡慶漁民節辛勤拚大豐收，金山漁民王華傳經營棒受網漁業有成。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年7月1日為全國漁民節，全國各區漁會均陸續舉辦在地漁民節活動，表揚各地優秀的模範漁民，新北市首先由金山區漁會於8月5日舉行，接下來相關活動陸續由瑞芳、淡水、萬里及貢寮等區漁會舉辦，其中，金山區漁會漁民王華傳熱心助人、捕魚技藝卓越、經營棒受網漁業有成，受推舉參加全國模範漁民選拔。

漁民王華傳現為自家漁船新長發66號船長，該船主要以籠具及棒受網進行漁撈作業，平時以「棒受網」為主，棒受網漁業淡季時則換上非破壞性漁法籠具漁法捕撈蟳蟹，全年無休。

▲ 漁民王華傳現為自家漁船新長發66號船長，該船主要以籠具及棒受網進行漁撈作業。

王華傳表示，「抓魚是長久的事業，要以不破壞生態及保護資源的做法，留一些魚給後代子孫抓才是正道」，對於漁業文化之傳承有其正面意義。王華傳自幼因家中經濟清寒，12歲起即投入漁業工作迄今餘五十幾載，育有1男2女，靠著漁業將其子女養育成年。

王華傳雖於60歲退休後在家含飴弄孫，但心中始終忘情不了投入半生的漁業，於是在66歲時又重燃漁業熱情隻身投入，目前也將漁業視為經驗傳承的工作，其心境的不同也造就對漁業採捕之豁達。

農業局表示，市府除持續推動漁港轉型改善漁港設施，也積極落實漁民福利，協助漁民開辦漁船保險補助、漁業災害補助及漁民長者健康檢查，以持續照顧及關懷漁民，提供良好的漁作環境。

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