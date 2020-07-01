▲ 土城桐花公園路殺改善工程，幫鼬獾尋找安全的路。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局辦理土城區桐花公園第二停車場附近路段的路殺改善工程在2019年10月完工後，農業局2020年5月開始調查利用「道路」的動物們，陸續記錄到鼬獾、青蛙、紫嘯鶇過馬路，顯示改善工程發揮功效，讓鼬獾等小動物們安全回家。

農業局指出，承天路一帶原是路殺高風險區域，前兩年調查發現多種青蛙、蜥蝪、蛇類枉死路上，當中也有藉機會吃枉死動物飽餐的鳥兒不慎被路殺。為了讓動物與人一起平安用路，新北市政府農業局和路殺社林德恩老師研擬設計路殺改善設施，將擋土牆與截水溝做了些許改造，提供動物們安全過馬路的選擇。

▲ 路過改善路殺設計截水溝的青蛙，此為同一地點不同時間的三張照片疊合，左右兩隻青蛙為同一隻。

農業局表示，桐花公園旁的路殺改善設施是在道路下方施作供動物通行的生態廊道，採用抗UV之塑布圍籬進行阻隔並誘導動物至新設的廊道，並將上邊坡擋土牆內縮成兩邊45度斜坡道利於動物攀爬進入廊道，避免直接橫越承天路而被路殺。

原本是設計給青蛙利用的路，農業局委託路殺社成員執行調查，陸續發現這條道路並不只有青蛙來通行，連鼬獾、紫嘯鶇也前來利用，讓動物們安全過馬路，效果不錯。農業局未來也將持續路殺調查，將調查資料回饋至全國最大公民科學家路殺社，並依專家建議持續辦理相關路殺改善工程。

農業局長李玟表示，讓動物們安全過馬路的路殺改善工程，除提升整體道路通行安全，讓居民有順暢行車環境外，也建構生態友善道路，而土城桐花公園週遭山區亦為黃緣螢及黑翅螢及鼬獾小動物們等的棲地，生態保育需要大家共同努力，才能欣賞大自然的美景，讓野生動物和居民都能快樂出門、平安回家！

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▲ 路過改善路殺設計截水溝的鼬獾。

▲ 路過改善路殺設計截水溝的紫嘯鶇。