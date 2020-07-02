新北徐匯廣場前突遭雨傘猛打！她「右手大片瘀青」一路逃到捷運站：根本不認識

▲新北男雨傘打人 。（圖／翻攝自Facebook／我是三重人）

記者陳雕文、林昱萱／新北報導

新北市徐匯廣場公車站附近，1日晚間8時許發生一起事故，事發當時一名女子無辜遭到一名男子持雨傘攻擊，造成她的手臂大片瘀青、割傷，而事發當下女子也被嚇得跑往附近捷運站求援。

這起事故發生在1日晚間8時10分，事發當時一名中年男子突然拿雨傘，朝一名婦人的右手臂擊打，讓婦人嚇得趕忙跑去捷運站請求協助，而警方到場後發現，女子的右手臂已經紅腫、瘀傷。此外，女子的丈夫也在臉書社團「我是三重人」徵求事發點的行車紀錄器，希望民眾可以幫忙尋找。

貼文指出，「我太太那個時間點，無緣無故被一個年紀約50幾歲的歐吉桑(特徵：polo衫、沒戴眼鏡)拿傘打我太太的手臂，還好老婆跑得快去捷運站請求支援，已有報警處理，但警察說只能查沿路路口監視器，監視器可能拍不太清楚，希望各位帥哥小姐如果這個時間點，有在附近的話可以幫忙小弟一下，感激不盡！」對此，警方也表示，目前已積極擴大調閱監視器，已鎖定該名男子，後續將通知到案說明。

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