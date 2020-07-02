墨西哥戒毒所「歹徒瘋狂掃射」釀24死7傷　逼趴地朝眾人開槍

▲墨西哥戒毒所遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社墨西哥瓜納華托州1日綜合外電報導

墨西哥地方當局表示，持槍歹徒今天攻擊中部一處戒毒所，造成至少24人死亡與7人受傷。

法新社報導，根據初步資訊，伊拉壩托市（ Irapuato）公共安全官員柯特斯（Pedro Cortes）說， 攻擊者「闖入戒毒所，強制（受害者）趴在地上並朝他們開槍」。 他又說：「我們接獲消息稱，（持有武器）的歹徒是搭乘紅色車輛抵達，目前沒有進一步資訊。我們掌握到的初步資訊是有24人死亡與7人受傷。」

Gunmen burst into a drug rehabilitation center in Mexico and opened fire, killing 24 people and wounding seven, authorities say. No motive was given for the attack, but an official says drug gangs appear to be involved. https://t.co/S6YwsTtbwE — The Associated Press (@AP) July 2, 2020

柯特斯說，有關當局仍在追尋車輛下落。路透社報導，這是伊拉壩托市過去一個月來第2次類似攻擊。 這是墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）19個月前上任並承諾將降低創新高的暴力衝突以來，境內最嚴重的大屠殺事件之一。

6月6月，持槍歹徒朝伊拉壩托市一處戒毒所開槍， 擊斃10名男子。目前還不清楚是否為同一間戒毒所兩度遇襲。（譯者：張曉雯／核稿：盧映孜）

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