墨西哥戒毒所「歹徒瘋狂掃射」釀24死7傷　逼趴地朝眾人開槍

▲墨西哥戒毒所遇襲。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社墨西哥瓜納華托州1日綜合外電報導

墨西哥地方當局表示,持槍歹徒今天攻擊中部一處戒毒所,造成至少24人死亡與7人受傷。

法新社報導,根據初步資訊,伊拉壩托市( Irapuato)公共安全官員柯特斯(Pedro Cortes)說, 攻擊者「闖入戒毒所,強制(受害者)趴在地上並朝他們開槍」。 他又說:「我們接獲消息稱,(持有武器)的歹徒是搭乘紅色車輛抵達,目前沒有進一步資訊。我們掌握到的初步資訊是有24人死亡與7人受傷。」

