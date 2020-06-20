毒梟「矮子古茲曼」之子脫逃　墨西哥國總統：人我放的...為了200人性命

▲墨西哥總統羅培茲縱虎歸山。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

綽號矮子古茲曼（Joaquin Guzman）的大毒梟在2014年落網，他的兒子奧維迪奧（Ovidio Guzmán López）也在2019年10月遭墨西哥安全部隊逮捕，然而當時遭到黑幫突擊，不得不釋放奧維迪奧。墨西哥總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）在19日承認，「釋放的命令是我宣布的」。

根據《每日郵報》報導，歐布拉多在周五的例行記者會上表示，當初是他下令釋放奧維迪奧的。不過當時因為遇上黑幫突擊，「如果不放人，超過200名民眾都將受到波及而死亡。」

▼矮子古茲曼。（圖／wiki public domain）

當時與黑幫火拚仍造成13人死亡，兩難的場面讓歐布拉多不得不暫時縱虎歸山。事後，美國總統川普有表示要幫忙緝毒，但墨西哥當局拒絕了。歐布拉多表示，「我們不會讓外國干預我國事務，這是為了確保我國主權。」

矮子古茲曼前墨西哥錫納羅亞販毒集團首領，逃獄多次，曾經挖出15公尺深，長達1500公尺長的隧道越獄成功，於2019年7月被判處終身監禁。他至少有4個妻子與10個子女，奧維迪奧就是其中一位。