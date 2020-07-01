學生連2年未滿50遭縣府停辦　屏東高樹南華國小「全校師生一起畢業」

▲屏東縣高樹鄉南華國小今天畢業禮，因合併停辦 ，全校師生一起畢業。（圖／南華國小提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

有55年歷史的屏東縣高樹鄉南華國小1日舉行畢業禮，由於全校學生連2年未滿50人，被縣府合併停辦，8位畢業生成為「最後一屆」；在畢業典禮前，校方為他們舉辦校園巡禮，並連同教職員21人「一起畢業」，充滿離情。

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▲▼學童表演、校長曾祥豪致詞 。

畢業生陳怡均說，學校要停辦，很捨不得；６年來，最喜歡學校舉辦運動會及和同學們一起吃飯的時光，也希望老師們到別的國小，也能像在南華教的一樣好，希望老師們都身體健康。而校園的大樹，希望未來這些大樹能留下來，「南華永遠是我的母校」。

▲8位畢業生和校長曾祥豪合影、全校師生合影。

畢業生阮浩恩跑出800公尺體適能創校55年以來最好成績，在畢業典禮上獲頒體適能獎章金質獎；他說，學校停辦很不捨，很喜歡學校的籃球場，跟同學打籃球、射飛盤的記憶。

▲▼議員何春美致詞、何春美和畢業生、校長合影。

南華國小校長曾祥豪說，學校校地約2公頃，未來在校生大部分被安排到鄰近泰山國小就學，教育處每天安排4班交通車，配合低中高年級上放學接送。「全校師生即將畢業」，學校先前舉辦過校內音樂會發表，畢業班也舉辦藝文活動展演。7月會再舉辦歡送會。

他表示，學校停辦後，校舍、校地，縣府有特殊規畫，目前有3千多萬元經費，用途、經費都還在協調中，未來可能作為休憩中心，2座室內運動場館，校舍設備也還不錯，也可能設AI課程，教導社區認識農業科技相關，長照也可能會納入。

教育處指出，校地活化會結合社區、衛政、社政，青創等，綜合評估。而下學年度停辦國小、分班、分校分別有里港鄉土庫國小信國分班、竹田鄉大明國小鳳明分班、枋寮鄉東海國小太源分校、車城鄉車城國小保力分校，與高樹鄉南華國小停辦。內埔鄉育英國小改制為東寧國小育英分校。

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