20歲軍人「30分鐘爬後座2次」性侵女兵！朋友開車冷眼目睹全程　她崩潰癱軟

▲阿傑被依法判4年2月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／屏東報導

一名20歲軍人「阿傑」（化名）與女同袍「花花」（化名）日前一同去參加聚會，離席後由阿傑的友人載兩人一同離開。怎料，車子開到一半，阿傑竟趁著花花酒醉無法抗拒之際，2度爬到後座性侵對方。對此，法官審理後，依法判阿傑4年2月徒刑。

判決指出，阿傑原為職業軍人，而他日前與花花一同到屏東某處參加聚會，而聚會結束後，由阿傑的朋友搭載2人離開，而車子開到一半，阿傑發現花花倒臥在後座，因此就到後座將花花扶正。怎料，他將花花扶起之後，竟又淫念大起，先是親吻對方嘴部、胸部，接著還將手指插入對方下體，而過程中由於花花不斷揮手抵抗，因此阿傑才停手爬回前座。

更誇張的是，車子約行駛半小時後，阿傑竟然又再度從副駕駛座爬到後座，再度強行親吻、性侵對方，行徑相當惡劣。對此，法官認為，阿傑因一時衝動，為滿足其性慾，未自制其行為，犯罪動機非善，且他罔顧花花對他的信任，趁機逞慾，審酌他事後曾傳訊息道歉，犯後態度尚可，因此依犯強制性交罪，共二罪，各判他有期徒刑3年2月，合併執行應執行4年2月徒刑。

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