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限縮媒體反制美國！中國「下決心報復」...胡錫進透露：北京會奉陪到底

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▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

美國前後將9家中國媒體列為「外國使團」，為反制美國的限制措施，中國外交部昨（1）日也宣布對4家美駐華機構的限制。對此，《環球時報》總編輯胡錫進指出，據他了解，中方下決心要對美方找中國媒體的所有麻煩都進行「報復」，並強調會「奉陪到底」。

胡錫進在微博發文表示，中美關係惡化衝擊到兩國媒體在對方的工作，這非常讓人遺憾。中美媒體本都不應背兩國緊張升級的鍋，兩國不妨拿互逐外交官那種遊戲相互撒氣，記者的任務應該是報導那樣的熱鬧，而不是自己成為熱鬧的一部分。

他話鋒一轉，公道來說，中美互對對方媒體機構採取行動，「是由美方挑起、並且一再推動升級的」；美國去年就開始了向中國媒體駐美機構系統性下手，迫使中方不得不「一報還一報」，所以才會有今天的局面。

「美方說把中國媒體列為『外國使團』只是一種正當程序，實際上他們那樣做對中國媒體的工作構成了嚴重干擾。」胡錫進拿《環球時報》為例，由於美方時常找麻煩，讓他們聘請的當地員工深感恐懼，很擔心影響自己和家人的安全。

他續指，有的《環時》在美記者甚至停止為我們寫稿，「我們能夠清楚感受到，麥卡錫又從墳墓裡爬出來了，重新在美國社會裡構建起充滿對華敵意的『主義』，而且已經直接衝擊到了我們的頭上」，就連在澳洲等地的作者也有些出現了對自身安全的擔心。

胡錫進稱，不管怎麼說，希望到今天為止，中美兩國圍繞媒體機構的恩怨就算扯平了，呼籲美國不要再搞新的升級行動，同時盼望美國主流媒體也向其政府施加影響，別沒完沒了逞能。「如果美方再搞進一步行動，據我了解，中方肯定會繼續對等反制。」

最後，胡錫進表示，他還是主張中美「和為貴」，尤其是不要再朝著對方的媒體機構使勁了。美方作為嘴上宣揚「新聞自由」最起勁的國家，請不要再為難在美的中國的媒體人了，「請對他們給予應有的尊重」。

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲中美關係升溫。（圖／路透）

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