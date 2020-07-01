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陸官媒被美列「外國使團」　《環時》總編：將對美媒駐陸機構反擊

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▲▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國上月將《環球時報》在內的4家中國大陸官媒列為「外國使團」，限制其在美活動，並要求比照外國使館登記人員及資產。《環球時報》總編輯胡錫進1日在推特上表示，據他所知，中方即將對美國媒體的駐陸機構祭出對等措施。

胡錫進指出，中方即將宣布，對美國媒體在大陸的分支機構採取對等的措施，「中美關係的惡化影響到雙方的媒體工作，我感到很遺憾，並強烈敦促美國不要再升高對中方媒體的施壓。」

美國國務院6月22日宣布，把《中央電視台》《中國新聞社》《人民日報》《環球時報》4家大陸官媒列為「外國使團」，必須比照外國使館，向美國國務院登記職員名單及資產，並加強限制他們在美國的活動。

對此，大陸外交部發言人趙立堅上周曾表示，這已是美方第二次將中方媒體在美機構列為「外國使團」，是美方對中方媒體政治打壓的又一例證，將進一步嚴重干擾中國媒體在美開展正常報導活動，也進一步暴露出美方標榜的所謂新聞和言論自由的虛偽性，「強烈敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，立即停止和糾正這種損人不利己的錯誤做法，否則中方將不得不作出必要正當反應。」

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

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