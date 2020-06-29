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「港版國安法」通過在即　胡錫進：損害國安的人現在很害怕！

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▲▼胡錫進發文談論香港國安法。（圖／翻攝推特）

▲胡錫進在推特發文，認為「港版國安法」將會強力執法。（圖／翻攝推特）

記者蔡紹堅／綜合報導

「港版國安法」預計將在6月30日表決通過，7月1日生效。大陸官媒《環球時報》總編胡錫進28日發文表示，國安法可能在近日通過，預期將會強力執法，「那些損害國家安全的人現在應該很害怕。」

▼「港版國安法」加緊審議，香港同時也有民眾上街抗議。（圖／路透社）

▲▼全國人大審議國安法，引起香港居民極度不安。（圖／路透社）

「港版國安法」加速審議中，《環球時報》總編胡錫進在推特上發文表示，預料國安法可能在近日通過，並會採取強力執法，將擊敗美國干預香港事務的《香港人權與民主法》。

胡錫進強調，「那些在香港損害國家安全的人，現在應該對即將到來的國安法感到害怕，這非常好。」

大陸官方日前公布了「港版國安法」草案的部分內容，規定大陸可在香港設立維護國家安全公署，並在特定情形下對危害國安的犯罪案件行使管轄權。罪行刑罰方面尚未公布，但有港媒指出，分裂國家及顛覆國家政權罪的最高刑罰將是終身監禁。

此外，列席「港版國安法」審議的香港全國人大代表吳秋北28日表示，希望國安法能設定追訴期，因為那些支持「顛覆和分裂國家」的「攬炒派」不只是今天這樣做，而是一直持續這樣做，「有些人收了錢，一直要兌現他們的承諾，且現在還在進行，這些情況我們不能坐視不理。」

▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／翻攝微博）

▲▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／翻攝微博）

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