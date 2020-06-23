美列9家陸媒為外國使團...《鳳凰衛視》旗下電台也遭勒令48小時內停播

▲9家中國媒體被美國務院列為「外國使團」。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

美國國務院宣布，決定將《中國中央電視台》、《中國新聞社》、《人民日報》及《環球時報》等4家中國媒體列入「外國使團」的名單中，並強調這些媒體都受到北京有效控制。此外，美國聯邦傳播委員會（FCC）今天（23）也宣布，拒絕《鳳凰衛視》旗下的廣播電台，繼續以中文向南加州廣播，並勒令48小時內停止製播。

綜合媒體報導，美國國務院2月先將《新華社》、《中國環球電視網》 (中國國際電視台)、《中國國際廣播電台》、《中國日報》，以及《人民日報海外版》的美國總代理海天發展公司列為「外國使團」，必須遵守1982年《外國使團法》相關規定，不論是購買、租賃辦公空間或人事變動，都必須向美國政府進行登記。

沒想到，美國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）今天發新聞稿表示，依據外國使團法（Foreign Missions Act），國務院決定將《中國中央電視台》、《中國新聞社》、《人民日報》及《環球時報》等4家中國媒體列為「外國使團」，並強調共9家中國媒體是被北京政府有效控制。

另一方面，FCC目前已經拒絕墨西哥一間廣播電台提出繼續向南加州播送中文節目的申請，並勒令其在48小時內停止放送，原因是這間電台申請牌照時，並未申報所屬公司，也就是《鳳凰衛視》。不過，FCC卻指出，申請人及《鳳凰衛視》可以重新提出申請。

對此，中國外交部發言人趙立堅今日強調，這是美方赤裸裸對中國媒體政治打壓的又一例證，將進一步嚴重干擾中國媒體在美開展正常報導活動，也進一步暴露出美方標榜的所謂新聞和言論自由的虛偽性。

最後，趙立堅警告，若美方沒有立即停止和糾正這種損人不利己的錯誤做法，中方將不得不作出必要、正當反應。

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