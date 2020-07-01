Google Play再現惡意應用程式　這25款APP下載過就GG了

▲Google Play 。（圖／記者洪聖壹攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

科技日益發達，在便利的背後卻也容易暗藏玄機。法國資訊安全公司 EVINA 6月9日報告指出，公司進行反向測試作業時，在Google Play上發現25款含有惡意行為的應用程式，偽裝成常常會使用到的軟體，雖然已經被緊急下架，但總下載次數已高達234萬。

在這些惡意的應用程式當中，並非都有中文名稱，而類型則涵蓋了多款手電筒、桌布、遊戲、影片剪輯、QR Cord掃描、垃圾清理、檔案管理等。雖然Google Play及時在6月初就下架了這25款應用程式，其總下載量還是高達234萬次，但檢閱其在Google Play上的評論，多為一顆星的評價。

▲惡意應用程式會顯示假的FB登入畫面。（圖／翻攝自Evina官方網站）

EVINA指出，這些惡意軟體在被用戶開啟後，會於後台檢視其他應用的運行狀態，如果Facebook正在運行，就會跳出一個假的Facebook登入畫面。用戶如果輸入帳號密碼後，個資就會被送往惡意應用程式的伺服器端，Facebook的帳號密碼就會被盜用。

至於如何避免個資遭到駭用，有網友指出，用戶除了可以安裝手機防毒軟體外，平時也不要安裝來路不明的應用程式，Google Play 上的星等及評論也是一個依據，如果負評為多數，下載前就要三思。

▼25款惡意應用程式列表。（圖／翻攝自Evina官方網站）

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