　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲野火破壞棲地！政府若不出手...新州無尾熊「2050年前恐絕種」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲野生動物成為澳洲野火最大的受害者。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

澳洲野火自去年便不斷蔓延，政府當局估計至少造成近5億隻野生動物死亡，其中包含至少5000隻無尾熊。根據新南威爾斯州上議院最新一份調查報告顯示，如果政府沒有採取新的緊急措施來防止棲地消失，新南威爾斯州的野生無尾熊就會在2050年以前絕種。

綜合外媒報導，新南威爾斯州上議院近日公布為期一年的調查報告顯示，棲地消失是無尾熊在新州生存最大的威脅，過去政府預估現存的3.6萬隻無尾熊的數據早已不可信，從去年底爆發的森裡野火燒毀了無尾熊1/4的棲地，有些地區的棲息地甚至被大火吞食了80％以上。

▲澳洲野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲野火。（圖／達志影像／美聯社）

鑑於大火所造成的大量損失，委員會認為無尾熊在2050年以前會在新南威爾斯州滅絕，因此政府需要緊急採取相關措施保護無尾熊的棲息地，並做好準備來應對所有威脅，讓無尾熊持續生存。

調查委員會主席、上議院議員凱特·法赫曼（Cate Faehrmann）表示，有至少5千隻無尾熊在最近的森林大火中喪命，必須保護無尾熊的棲息地顯著增加，以免遭伐木，採礦、城市發展所破壞，而政府顯然該協助改變現況。

報告還提出了42條建議，首條建議是呼籲當局立即邀請新州首席科學家與工程師，請他們與新州考拉諮詢小組（NSW AP）、新州林業公司（FC NSW）合作，找出保存無尾熊的最佳方法，並將其作為所有機構的標準。

● 好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快來點我】

 
ET快訊
獨／吳宗憲IG被盜「電話被公開」！本人怒發聲
一刀刺死女友！這件事引爆殺機...狠男7天後登堂穿心奪命
快訊／習近平正式簽署「港版國安法」　即刻生效
4屁童刮花45輛車！陸家長狂道歉…看到「賠償金額嚇傻」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中印將爆武力衝突！大陸鷹派建議「超前佈署」雷射武器：是印度先挑釁

邊境衝突後　印度禁抖音、微信等多款中國手機APP

殺13人性侵50起...74歲「東區淫魔」認罪求判免死

日本第一個！AnGes宣布啟動「新冠疫苗」臨床試驗　首批30受測者

澳洲野火破壞棲地！政府若不出手...新州無尾熊「2050年前恐絕種」

約翰·韋恩支持白人至上主義　民主黨員籲移除橘郡機場名稱、雕像

港版國安法顛覆「北京香港」關係　外媒曝：將激化中美衝突

伊朗3名男子在Instagram平台公開違法出售嬰兒　小的僅20天大

美副國務卿7月訪南韓！緊盯北韓「一舉一動」加強施壓：別影響川普大選

紅衣女舞者激情旋轉「太撩人」　下秒遭大叔狠踹胸口噴飛…全場錯愕

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

洪孟楷遭勒脖怒嗆「殺人行為」 吳秉叡：多少會拉扯，請他成熟點

三倍券7/1預購或7/15到郵局領取　經長王美花：禁止私下現金交易

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

李瑞鎮「真實嘉賓啥都不做」車勝元狂唸！　一坐下洗碗...羅PD動用搖臂攝影+慢動作

中印將爆武力衝突！大陸鷹派建議「超前佈署」雷射武器：是印度先挑釁

邊境衝突後　印度禁抖音、微信等多款中國手機APP

殺13人性侵50起...74歲「東區淫魔」認罪求判免死

日本第一個！AnGes宣布啟動「新冠疫苗」臨床試驗　首批30受測者

澳洲野火破壞棲地！政府若不出手...新州無尾熊「2050年前恐絕種」

約翰·韋恩支持白人至上主義　民主黨員籲移除橘郡機場名稱、雕像

港版國安法顛覆「北京香港」關係　外媒曝：將激化中美衝突

伊朗3名男子在Instagram平台公開違法出售嬰兒　小的僅20天大

美副國務卿7月訪南韓！緊盯北韓「一舉一動」加強施壓：別影響川普大選

紅衣女舞者激情旋轉「太撩人」　下秒遭大叔狠踹胸口噴飛…全場錯愕

LIVE／大同公司臨時開重訊說明會　股東會爭議最新回應搶先看！

黨產條例釋憲案　台北高等行政法院：黨產會判斷財產權已經是侵犯司法權

罷免陳致中「妓品小物」！連署民眾秒懂：老司機　連署站曝驚人真相

新北登山隊攀南投卓社大山　1山友墜落百公尺深谷「生死未卜」

中職／陳偉殷優秀旅外？　劉志威：聯盟處理

港版國安法即刻生效　林鄭月娥透露：無追溯力、審訊採無罪推定

公司派剝奪投票權　金管會：大同不應自行解釋法規要給表決權

台中女遭前男友「捅破心臟」噴血慘死！他躲6hrs橋邊自殘

捍衛健康！南投縣長結合中彰投民意　堅決反對中火重啟2號發電機組

經期一來就血崩！子宮肌瘤中醫治療　血量減少肌瘤縮小免挨刀

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

國際熱門新聞

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

俄14歲少女「快生了」！甜笑：10歲爸會負責

網購特斯拉突當機...他狂按確認悲劇了

金正恩沒生病！俄大使證實「北韓很正常」

健身房遇見女神！癡情教練「求愛80次」撐2年...終於追到手

病毒進化！殭屍細胞伸「觸手捕捉」感染更快

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

WHO下周派專家赴中調查病毒起源

波音737MAX獲准試飛！道瓊狂漲580點

酒吧「狂擠貼背熱舞」88人確診

76歲阿伯「專吃小妹妹」...身分竟是退休教師

60歲嬤尬上21歲鮮肉　火速訂婚！

美網友請願更換國旗　4天獲109萬人力挺

美國務卿轟港版《國安法》：香港不再具特殊地位

更多熱門

相關新聞

新州無尾熊恐「2050年滅絕」！

新州無尾熊恐「2050年滅絕」！

澳洲新州多黨派議員組成的調查委員會今（30）日公布最新報告顯示，因去年底的大火加速破壞澳洲無尾熊的棲地，如果政府不採取緊急措施防止棲地消失，新南威爾斯州的野生無尾熊會在2050年之前絕種。

長鬃山羊中陷阱　獲救回眸暖謝恩

長鬃山羊中陷阱　獲救回眸暖謝恩

女兒賴在家不走　84歲翁「8年花百萬律師費」趕人

女兒賴在家不走　84歲翁「8年花百萬律師費」趕人

她癲癇抽搐10年　醫驚：腦內爬滿寄生蟲

她癲癇抽搐10年　醫驚：腦內爬滿寄生蟲

五星旗在吉里巴斯升起　CNN解析新戰場

五星旗在吉里巴斯升起　CNN解析新戰場

關鍵字：

無尾熊紐澳要聞澳洲野火新南威爾斯州Cate Faehrmann野生動物

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

快訊／台中女遭刺　鮮血狂湧命危

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

參賽者拿豬血糕對決！老外評審呆

即／台南安平死亡車禍！休旅車追撞賓士「駕駛身亡」

曾認對小鬼有好感　Debbie曝感情狀態

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

5色中衛口罩又來了　電商今明加碼再開賣

新北人妻嫁來一周遭公公性侵8年　不知2小孩是誰的

立院亂鬥火速落幕　名嘴揭藍綠共識

大陸出現「豬傳人」新型流感病毒

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

更多

最夯影音

更多
曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！
民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面