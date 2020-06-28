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五星旗在吉里巴斯藍天升起　CNN解析「中澳激烈角力」鬥出太平洋新戰場

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▲▼吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）2020年1月6日會晤中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲吉里巴斯總統馬茂1月6日會晤中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

太平洋島國吉里巴斯去年9月與我斷交，改與中國建交。CNN報導，中國駐吉國大使館5月於疫情期間開幕，五星旗在島國的藍天下緩緩升起，而該國成為地緣政治競爭日益激烈的所在，中澳互相角逐，也開闢出新戰場。

CNN分析指出，正值新冠肺炎（COVID-19）疫情侵擾全國，中國國旗則於5月在人口僅11.6萬的吉里巴斯升起。在吉國設有大使館的其他國家還包括澳洲、紐西蘭與古巴；然而，該國是個地緣政治競爭日益激烈的地方。

吉國去年9月切斷與中華民國的外交關係，改與北京攜手。本周，吉國親北京的總統馬茂（Taneti Maamau）勝選，打敗呼籲要與我方恢復關係的反對黨。

吉國是北京在太平洋擴大影響力的最新例子之一；許多資源豐富的島嶼坐落於該海域，此處也掌握著亞洲與美國的重要水道。長期以來，風景優美的吉國一直與美國、澳洲等盟國結盟。

然而近年來，由於北京在外交與經濟方面的擴張，許多國家與中方建立更緊密的關係，替地緣情勢帶來新局面。如今，中澳都在該地區提供大量援助，吉國與澳洲可能出現的「旅遊泡泡」，也帶來新的競爭。

根據澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute），北京為太平洋區域第二大資助方，第一則為澳洲。抗疫方面，中國衛生專家與10個太平洋島國的專家透過視訊討論，該如何對抗新冠肺炎。

這些太平洋島國由於位置偏遠，以及早期就採取措施，基本上沒有爆發疫情。不過專家也警告，這些國家缺乏醫療與檢驗資源，若病毒擴散，可能面臨毀滅性的結果。

洛伊研究所太平洋島嶼項目主任普萊克（Jonathan Pryke）表示，中國如今在太平洋的參與其中是受到投機主義所驅使，試圖獲取更多影響力。中國外交部則稱，中方對於太平洋島國的援助是真誠行為，並無政治上的動機。

The Embassy of the People's Republic of China in the Republic of Kiribati hold flag-raising ceremony for Reopening of the Embassy

【The Embassy of the People's Republic of China in the Republic of Kiribati hold flag-raising ceremony for Reopening of the Embassy】 On May 15 (local time), the Chinese Embassy in Kiribati held a reopening ceremony in Tawara, the capital of Kiribati. At 8:59 am (4:59 Beijing time), facing the direction of motherland, H.E. Ambassador Mr. TANG Songgen led all diplomats, Chinese enterprises in Kiribati, and representatives of overseas Chinese to raise China's national flag at the Embassy. The Republic of Kiribati, commonly known as Kiribati, is an island country located on the Pacific Ocean. It consists of more than 30 islands and has a total population of 116,000. On September 27, 2019, China and Kiribati signed a joint communique, announcing the resumption of diplomatic relations. 【中国驻基里巴斯大使馆举行复馆升国旗仪式】 当地时间5月15日，中国驻基里巴斯共和国大使馆举行了复馆仪式。上午8:59，北京时间4:59，中国驻基里巴斯大使唐松根率使馆全体外交官、在基中资企业和华侨华人代表30余人在驻基使馆面向祖国方向升起五星红旗。 基里巴斯共和国，通称基里巴斯，是位于太平洋上的岛屿国家， 由30多个岛屿组成，总人口11.6万人。2019年9月27日，中国与基里巴斯签署联合公报，宣布恢复外交关系。 By 林清辉 吴歌 #Embassy #China #Kiribati #中国 #大使馆 #基里巴斯

CCTV Asia Pacific 發佈於 2020年5月16日 星期六

不過CNN指出，這種關係還是能發揮作用。北京5月面臨全球反彈的聲浪，被懷疑初期未能應對疫情時，便尋求太平洋島國的支持。世界衛生大會舉行前幾天，10個太平洋島國的部長出席由中方召開的視訊會議，肯定中方的抗疫措施。

值得注意的是，中國對於太平洋的抗疫援助，與澳洲提供的資源相比其實遜色許多。澳洲政府5月表示，將花費1億澳幣給太平洋10島國，快速提供財務支持。澳方近期也指出，將於7個太平洋島國播放熱門的節目如《廚神當道》、《家有芳鄰》；此舉被視為用來制衡中國的軟實力。

▲▼澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

▲澳洲總理莫里森欲在太平洋區域鞏固國家地位。（圖／路透）

普萊克認為，澳洲清楚表明其不可能退讓。甚至在疫情爆發前，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）就注意到這個趨勢，他2018年上任後宣布「走近太平洋」計畫（Pacific Step Up），有意在該區域建立大規模的基礎建設基金。

另一方面，疫情如何影響太平洋的地緣競爭，包括各國逐漸放寬旅遊限制。隨著紐澳控制住疫情，兩國也正討論該怎麼開放邊界，創造彼此的「旅行泡泡」；包括斐濟、薩摩亞與索羅門都要求加入這項計畫。

目前，中國與太平洋島國似乎未討論建立類似的旅行泡泡。依賴觀光產業的太平洋島國則受疫情影響，承受極大經濟壓力，而紐澳往往又是主要的遊客來源國。

普萊克表示，雖然地緣政治不是促成旅行泡泡的主因，但能讓經濟復甦是一大關鍵，若澳洲與太平洋島國能解除旅行上的限制，正值疫情仍在蔓延之際，這將能確保紐澳獲得一些地緣上的優勢。

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