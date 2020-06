五星旗在吉里巴斯藍天升起　CNN解析「中澳激烈角力」鬥出太平洋新戰場

【The Embassy of the People's Republic of China in the Republic of Kiribati hold flag-raising ceremony for Reopening of the Embassy】 On May 15 (local time), the Chinese Embassy in Kiribati held a reopening ceremony in Tawara, the capital of Kiribati. At 8:59 am (4:59 Beijing time), facing the direction of motherland, H.E. Ambassador Mr. TANG Songgen led all diplomats, Chinese enterprises in Kiribati, and representatives of overseas Chinese to raise China's national flag at the Embassy. The Republic of Kiribati, commonly known as Kiribati, is an island country located on the Pacific Ocean. It consists of more than 30 islands and has a total population of 116,000. On September 27, 2019, China and Kiribati signed a joint communique, announcing the resumption of diplomatic relations. 【中国驻基里巴斯大使馆举行复馆升国旗仪式】 当地时间5月15日,中国驻基里巴斯共和国大使馆举行了复馆仪式。上午8:59,北京时间4:59,中国驻基里巴斯大使唐松根率使馆全体外交官、在基中资企业和华侨华人代表30余人在驻基使馆面向祖国方向升起五星红旗。 基里巴斯共和国,通称基里巴斯,是位于太平洋上的岛屿国家, 由30多个岛屿组成,总人口11.6万人。2019年9月27日,中国与基里巴斯签署联合公报,宣布恢复外交关系。 By 林清辉 吴歌 #Embassy #China #Kiribati #中国 #大使馆 #基里巴斯