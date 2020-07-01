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搶攻三倍券！愛買綁特定卡點數50倍送　加碼身份證含3個「3」爽拿300元

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▲▼愛買三倍券活動。（圖／業者提供）

▲愛買三倍券振興優惠活動來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

行政院規劃「振興三倍券」於今（1）日正式開放預購，並分為紙本、信用卡、電子票證與行動支付等4種方式申請，預計15日就可使用。通路繼全聯搶先推出「振興大禮包」後，愛買也宣布祭出史上最狂振興活動，只要綁定特定信用卡消費滿3000元就有點數50倍送，另外加碼身份證含3個3的民眾再送300元抵用券，限量1000份，送完為止。

▲▼愛買三倍券活動。（圖／業者提供）

▲三倍券綁定特定信用卡點數50倍送。

愛買表示，即日起只要將三倍券登陸為「遠東商銀HAPPY Go信用卡」，並綁定HAPPY Go Pay，7月15日起至28日至愛買實體通路購物單筆消費滿3000元（含指定商品），並使用HAPPY Go Pay結帳，即可獲點數最高1500點（市值450元），為平日贈點的50倍。另身份證含「3個3」的民眾且為HAPPY GO卡友，上述活動期間持本人身份證正本至全台門市客服，即可免費領300元抵用券，限量共1000份，送完為止，抵用券面額100元共3張，消費滿1000元即可使用。 

業者指出，預計三倍券買氣將在7月下旬最為熱烈，故7月15日起至28日推出三倍券「點數回饋」+「品類現折」+「全館折扣」累加優惠，包含：指定品類滿額現折，折扣金額最高3000元起、1日限定全館滿額折扣….等，祭出民生用品限時折上折無敵回饋，誓言搶下這波三倍券商機。

全聯日前就搶先宣布為響應政府「振興三倍券」政策，將在7月15日起至8月13日推出加碼優惠，凡為PX Pay會員持實體振興券單筆購物滿1000元，就送福利點1000點（價值100元），若而持實體卡者使用實體振興券全額消費滿1000元則送500點，兩者同時再限量加贈超過3萬元價值的「振興大禮包」。

振興大禮包中內含食衣住行育樂逾50個品牌優惠，包括國立傳藝藝術中心、六福村、九族文化村等育樂優惠，限量100萬份，送完為止。

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