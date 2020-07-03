領三倍券免錢！「99.6萬人受惠」快刷存摺　7/2補助入帳了

▲衛福部表示，針對弱勢民眾發放的1000元三倍券補助金，第一波預計有109萬人受惠。（圖／行政院提供）

記者趙蔡州／綜合報導

振興三倍券1日開放數位綁定及紙本券預購。衛生福利部表示，為協助弱勢民眾領取三倍券，政府已將1000元補助金撥至其帳戶，第一波預計有109萬人受惠，其中有9萬多人因平日未領取政府補助，未列第一波主動撥款名單，15日起可直接持健保卡到郵局領取三倍券，免付1000元。

衛福部表示，為協助弱勢民眾免費領取振興三倍券，已針對8類特定對象發放1000元補助金，截至6月底計有99萬6050人具福利身分且領有補助，1000元已於2日直接匯入帳戶，民眾可以自行查詢存摺，備註會顯示「換三倍券」字樣，領取後可自行選擇購買紙本券或數位綁定。

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另有9萬3031人因為平日未領取政府補助（未設置撥款帳戶），未列在第一波主動撥款名單，「15日起可持健保卡到郵局領取三倍券，免付1000元」。若希望以預購實體紙本券、數位綁定方式領取者，可先行預購或數位綁定，再到戶籍地公所補登帳戶，補助金將於8月7日匯入帳戶。

▲受惠對象為平日有領取政府弱勢補助者，或中低收入戶、低收入戶且未領取補助者。（圖／衛生福利部）

受惠對象為領有「身心障礙者生活輔助」、「中低收入老人生活津貼」、「弱勢兒童及少年生活扶助」、「弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助」、「低收入戶兒童生活補助」、「低收入戶就學生活補助」、「特殊境遇家庭子女（含孫子女）生活津貼或子女教育補助及其申請人」或「中低、低收入戶且未領取補助者」等8類。

衛福部指出，未來有新增符合福利資格者，補助金均會在次月9日匯入其帳戶，弱勢民眾若不清楚要以何種方式領取，可以到「振興券弱勢資格線上查詢」網站查詢領取方式，或撥打1988紓困振興專線或1957福利諮詢專線詢問。