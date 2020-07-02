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華碩響應「振興三倍券」　破天荒回饋最高1千變9千

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▲華碩響應「振興三倍券」　破天荒回饋最高1千變9千。（圖／華碩提供）

▲華碩響應「振興三倍券」破天荒回饋最高1千變9千。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今（2）日宣布，為迎接畢業季及開學季換機潮，響應政府「振興三倍券」政策，祭出「振興有禮 華碩挺你」限時優惠活動，破天荒推出華碩史上最高金額禮券登錄禮，最高可讓1千變9千，將振興三倍券效益發揮到最大。

華碩表示，從7月3日至8月16日，只要在全台華碩通路購買華碩筆記型電腦/桌上型電腦指定機種，像是ZenBook Pro Duo(UX581)、ROG Zephyrus Duo 15(GX550LXS)，線上登錄最高送價值6,000元的家樂福禮券，指定機種還可享有全球2年保固與首年完美保固的獨家優惠，不限通路，同享優惠。

華碩指出，消費者透過華碩經銷通路購買華碩產品，還可再享多重振興加碼活動，像是電商平台可有消費滿額或指定信用卡回饋加碼、華碩實體經銷門市購買指定機種，可享多項豐富好康專屬優惠，包含現折優惠、分期0利率、抽獎活動等，讓消費者好禮拿不完。

華碩說明，從7月15日至8月16日，只要全台華碩通路購買電腦周邊設備指定機種，包含電競螢幕、ProArt專業螢幕、可攜式螢幕、電競機殼、WiFi 6無線路由器、電競耳機、電競滑鼠、電競鍵盤、護眼螢幕等產品，皆享有指定機種現折優惠。

華碩強調，ROG Strix RTX2080S O8G Gaming電競顯示卡、ROG Strix TRX40 E Gaming主機板，更祭出最高「現折」6000元的超狂優惠，並有3000元的優惠專區商品及會員VIP點數限時雙倍送，限時從7月15日至7月31日止。

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