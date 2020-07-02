搶振興券！三星8K電視現省2萬　奇美86吋推萬元現金回饋

▲家電業者祭出電視現折方案，看準振興券引發的消費商機。（圖／三星提供）

記者蔡惠如／綜合報導

7月振興券正式上路，通路與品牌均看準此波利多將振興消費，甚至出現報復性買氣，家電廠商三星、奇美均針對旗下電視產品公布促銷方案，三星8K電視直接推特價，現省2萬元；奇美則針對86吋大電視與特定幾種推出「現金回饋」方案，指定時間出手並登錄就可拿回最多1萬元現金。

▲即起至7月底止，購買指定8K電視機種，最高現抵現金2萬元。（圖／三星提供）

2020年因新冠肺炎影響，上半年民眾都在家避免人潮聚集，電視、遊戲機銷量不減反升，通路表示，肺炎疫情目前狀況雖然已經平穩，卻尚未完全解決，故民眾仍對年底疫情狀況存有謹慎觀察的態度，近期家電市場中電視表現佳，因部分民眾考量疫情若再次爆發，需要長時間待在家中，所以會想「升級」電視規格。

▲9／21前購買指定機種，郵寄回函或線上登錄，最高可獲65吋QLED 8K量子電視贈品。（圖／三星提供）

而因應振興券發放，家電業者也把握此波市場優勢，推出促銷方案催生業績，南韓家電品牌三星便祭出少有的「阿莎力」利多方案，即起針對旗下特定75吋及65吋QLED 8K量子電視，直接優惠2萬元，65吋8K量子電視，原價159,900元，特價139,900元。而7月底前也針對其他特定幾種，規格從65吋至85吋，推出1萬元至2萬元的「現抵優惠」。

▲75吋及65吋QLED 8K量子電視Q800T，優惠價格最高省下2萬元。（圖／三星提供）

而其他包括The Frame 美學電視、The Sero 翻轉電視、The Serif 風格電視與QLED 4K 量子電視等，在9／21前購買，郵寄回函或線上登錄，再加碼再送三星電視、Soundbar藍牙無線揚聲器、Galaxy Buds+真無線藍牙耳機等贈品，如98吋QLED 8K量子電視Q900R買就送65吋QLED 8K量子電視Q800T；購買指定QLED 8K量子電視可以獲得旗艦級Soundbar。

▲購買The Serif 風格電視即可獲得Galaxy Buds+真無線藍牙耳機。（圖／三星提供）

▲三星QLED 4K量子電視Q80T。（圖／三星提供）

▲Soundbar Q950T。（圖／三星提供）

台灣品牌奇美則推出「奇美雙金‧振興拿現金」限時優惠方案，7月底前購買指定型號液晶電視，填妥回函申請書及附上相關購買憑證資料，以掛號方式寄至特定郵政信箱，便可獲得1,000元至1萬元不等的回饋金。以86吋4K電視TL-86U750為例，市售價約15萬元，可獲最高回饋金1萬元。

▲奇美86吋4K電視TL-86U750。（圖／奇美提供）