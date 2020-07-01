詆毀中國是在「做白日夢」　趙立堅狠嗆：蓬佩奧之流今天會特別難受

▲中國外交部發言人趙立堅（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國在6月30日高票通過「港版國安法」，並於同日晚間11點正式生效。在1日中國外交部例行記者會上，有記者提問，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）多次攻擊中國共產黨和中國政治制度，中方有何評論。對此，中國外交部發言趙立堅回應，蓬佩奧靠說謊詆毀中國共產黨，意圖切割中國共產黨和中國人民的血脈，「是在做白日夢」。

根據《環球網》報導，例行記者會上記者提問，近期蓬佩奧表示，要把中國人民的希望和夢想同中國共產黨的希望和夢想區分開，詢問趙立堅中方的看法如何？

▲美國國務卿蓬佩奧，以及女發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）。（圖／路透）

趙立堅在回應開頭指出，今（1）日是中國共產黨成立99周年的華誕，祝福中國共產黨生日快樂，剛好今天也會是「蓬佩奧之流」特別難受的日子，想要藉由謊言詆毀中國，是在做白日夢。

他進一步強調，「中國共產黨的夢想和中國人民的夢想是同一個，就是實現中華民族偉大復興。這個夢想一定能實現。」

為了反制美方因港版國安法所祭出的限制，趙立堅也在1日宣布，要求美國聯合通訊社（美聯社、AP）等4家美國媒體，自即日起7日內，向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產訊息等書面材料，至此，在中國被要求申報訊息的美國駐華媒體總數，提升到一共9家。