港警曝「被雨傘插肩流血照」　譴責暴徒：執法絕不手軟

▲香港警方貼出警員遭示威者施暴畫面，強調將果斷執法。（圖／取自香港警務處臉書）

記者陳政錄／綜合報導

因應「港版國安法」通過、特區移交23周年，香港銅鑼灣1日下午有示威者進行遊行集會，經香港警察下午4時許通報，已有70人被捕。值得注意的是，香港警方還於社交媒體上公開一名員警肩膀受傷的流血影片，盼以此佐證所謂「暴徒」的惡行，強調警方追捕施襲者絕不手軟。

香港警務處臉書專頁1日貼出示威現場畫面，描述下午4時許，警方在銅鑼灣高士威道近興發街進行拘捕行動，一名警員嘗試制伏一名疑犯期間，遇到其強烈掙扎及反抗。

▲香港示威者於銅鑼灣遊行。（圖／翻攝自香港警察臉書）

過程中，港警表示該警員四周有多名暴徒，「不斷以利器及雨傘插向他」，向他投擲磚頭等硬物，用拳頭攻擊，還有示威者伸手拉走施暴的疑犯，造成警員左肩膀受傷流血，由同袍協助進行急救治理。

香港警方表示，嚴厲譴責暴徒嚴重傷害他人身體的行為，此等野蠻暴力的行為令人髮指，警方會全力展開調查，追捕施襲者，絕不手軟。該文發布後，有網友在下方留言力挺警察，表示「祝阿Sir早日康復」、「賣國賊抓到終身監禁」、「應該開槍」，但也有人問，「怎麼不貼示威者被打畫面。」

自今日中午起，香港銅鑼灣及灣仔一帶有群眾集結示威，目前港警一共拘捕超過70人，當中二人涉嫌違反香港特別行政區《國安法》，有一穿著「光復香港時代革命」黑衣的男子，是將「港獨」旗幟放在背包中，被警方搜出後也被依法辦理，是該法上路後首例被抓人士。





▲港警表示暴徒襲擊警察後，互相幫助逃脫現場。（圖／取自香港警務處臉書）

為落實港區《國安法》，香港保安局局長李家超7月1日在記者會上證實，香港警隊已成立國家安全處，並將由警務處副處長擔任主管，現正物色人選。

據港媒報導，香港警務處維護國家安全部門辦理國家安全犯罪案件時，可採取特區現行法律准予警方調查嚴重犯罪案件的各種措施，以及其他香港國安法規定措施，包括對有合理理由懷疑涉及危害國家安全犯罪的人由行政長官批准的截取通訊和秘密監察、搜查處所、要求有關組織或個人回答問題、提供數據、移除信息等。

港府30日晚間11時表示，《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（港版國安法）已經生效，明確規定分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪4類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任，警務處將會果斷執法。

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▼ 七一遊行港警大陣仗戒備。（圖／翻攝自香港電台）