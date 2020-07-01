中國反制！再對美聯社等4家美媒出手　總數提升到9家

▲中美從貿易戰，一路延伸到科技戰、貨幣戰、媒體戰、封鎖戰。（圖／達志／示意圖）

記者陳政錄／綜合報導

針對「港版國安法」通過後，中美關係持續惡化，為「對等反制」美國對中國的種種限制措施，中國大陸外交部發言人趙立堅1日宣布，要求美國聯合通訊社（美聯社、AP）等4家美國媒體，自即日起7日內，向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產訊息等書面材料。

至此，在中國被要求申報訊息的美國駐華媒體總數，提升到一共9家。趙立堅解釋，近年來，美國政府對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報導活動無端設限，無理刁難，不斷升級對中國媒體的歧視和政治打壓。

▲中國大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

中美關係惡化後引發的雙方「媒體戰」，最早起於今年2月18日，美國將新華社、《中國日報》美國發行公司、中國國際電視台（CGTN）、中國國際廣播電台、《人民日報》海外版美國總代理（海天發展有限公司）等5家中國媒體駐美機構列為「外國使團」。

隨後，中方於3月18日對等要求美國之音、《紐約時報》、《華爾街日報》、《時代周刊》、《華盛頓郵報》等5家美國媒體駐華機構，向中方外交部新聞司申報在中國境內所有工作人員、財務、經營，所擁有的不動產訊息等書面材料。

惟中美衝突持續升溫，美國國務院於6月22日再次宣布，將中央電視台（CCTV），《人民日報》，《環球時報》和中國新聞社4家中國媒體增加列管為「外國使團」；尤其因應北京6月30日通過並實施港版《國安法》，美國商務部正式撤銷香港特殊地位、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布軍民敏感技術、美產國防設備出口香港禁令，美國聯邦傳播委員會（FCC）將華為、中興通訊列入「國家安全威脅」。

在此之下，趙立堅1日宣布該「對等反制」措施，被中國大陸納管的美國駐華媒體累計達到9家。他說，中方上述措施完全是對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，完全是正當防衛，「中方敦促美方立即改弦更張、糾正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓和無理限制。」

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