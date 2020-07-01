首位涉國安法被捕者「其實反港獨？」　眼尖網友：旗子藏「不要」迷你字！

▲港警以涉嫌違反「港版國安法」逮捕一名攜帶港獨旗的男子。（圖／翻攝香港警察，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

「港版國安法」6月30日正式生效，一名男子7月1日下午因背包放有港獨旗，在銅鑼灣被港警搜身後逮捕，成為首位涉「港版國安法」被捕者。不過，卻有眼尖的網友在港警公布的照片中發現，該面旗幟「香港獨立」字句的前方竟藏著超迷你的「不要」兩字，合併起來讀就是「不要香港獨立」，表達的訴求完全相反。

▼有網友發現旗子上寫有「不要」及「NO TO」的迷你字。



根據港警說法，他們在下午1點半發現銅鑼灣百德新街一帶有人群集結，截查了一名形跡可疑的男子，並從男子的背包中搜到一幅寫有「香港獨立」字句的旗幟，以涉嫌違反「港版國安法」將男子逮捕。

港警並公布了男子被逮的照片，從照片中可以發現，該名男子穿著寫有「光復香港，時代革命」及「FREE HONG KONG」字樣的黑色衣服，加上他所攜帶的「香港獨立」旗幟，應該是參加七一反國安法遊行的示威者。

不過，港警將照片公布後，卻有眼尖的網友發現，男子所攜帶的港獨旗，「香港獨立」的字句前方有著非常小的白色痕跡，放大後觀察，疑似是超迷你的「不要」兩字，下方英文的「HONG KONG INDEPENDENCE」前方也藏著超迷你的「NO TO」英文字。

網友指出，若將白色迷你字與旗幟的字句合併，原本的「香港獨立」就變成「不要香港獨立」，原本的「HONG KONG INDEPENDENCE」也變成「NO TO HONG KONG INDEPENDENCE」，意圖從「分裂國家」變成「反對分裂國家」，不應被依違反「港版國安法」逮捕。

對此，香港媒體指出，港警在逮捕該名男子之時，就已經發現旗幟上的迷你字，但還是決定將其逮捕，主因是只要「明示」或「暗示」就已經構成犯罪意圖。

▼港警針對國安法新設置了「紫旗」，警告示威者涉嫌違法，可能被拘捕。

