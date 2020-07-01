聯結車清晨在桃園自撞安全島　電桿和變電箱受損

▲桃園市張姓男子1日清晨駕駛聯結車行經大園區大觀路時，疑似精神不濟撞上安全島上電桿，電箱慘遭撞毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子1日清晨駕駛聯結車行經大園區大觀路時，突然失控撞上安全島，安全島上電線桿、電箱慘遭撞毀，巨大撞擊聲也驚醒路旁住戶與店家，紛紛上前查看，大園警分局處理時，張男僅受皮肉傷，經酒測後酒測值為0，張男坦承精神不濟肇事，還好現場未波及其他駕駛與行人，肇事原因正由警方釐清中。

▲桃園市張姓男子1日清晨駕駛聯結車行經大園區大觀路時，撞上安全島電，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局指出，1日上午5時許，37歲的張姓男子聯結車自從大園區往觀音區方向行駛，行經大觀路532號前，不知何故突然從內側車道撞上安全島，將電桿與電箱撞毀後才停住，車頭也嚴重受損，張男則僅受皮肉輕傷。

▲桃園市張姓男子1日清晨駕駛聯結車經過大園區大觀路時，失控撞上安全島電桿與電箱。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局表示，張男疑似精神不濟恍神撞上安全島電桿，還好意外發生時正持清晨，路人與車輛都沒有被波及，張男經交通分隊員警實施酒測，酒測值為0，因電桿與電箱均被撞毀，張男還將面臨台電索賠事宜，至於肇事原因正由警方調查釐清中。

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