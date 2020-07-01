古意男討債碰壁竟燒自己車出氣　雙手灼傷狂奔500m倒地插管急救

▲新北市陳姓男子30日晚間開車南下桃園找友人要債不成，竟生悶氣縱火燒自己愛車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市陳姓男子30日晚間駕車南下桃園市龜山區向友人討債區卻碰壁，返家途中生悶氣，竟縱火燒車洩恨，陳男受不了高溫趕緊跳車逃離火場，警消趕抵抵現場發現車上沒人，卻在500公尺處發現陳男雙手被灼傷在路旁哀號不已，立即送醫急救，目前還在插管治療中，龜山警方指出，將待陳男意識清醒後再製作筆錄釐清縱火燒車原因。

▲新北市陳姓男子30日晚間縱火焚燒愛車，警方在現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，6月30日晚間8時40分許，位於龜山區幸福廿五街旁的一輛休旅車竄出大火，路人發現趕緊報警處理，因火勢延燒猛烈，桃園市消防局立即出動消防車前往灌救，消防人員在10分鐘左右即撲滅火勢，但整輛休旅車已被燒得幾乎全毀。

▲新北市陳姓男子30日晚間縱火焚燒愛車，警方蒐證後將車拖離現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

案發後因車主不在車上，警方根據路人提供線索，火勢延燒後，車主從車上跳下後徒步離開，員警沿路找人，結果在500公尺外的幸福一街發現74歲的陳姓男子在路旁哀號，雙手被大火灼傷，另還被濃煙嗆傷，警消趕緊送往林口長庚醫院急救，因陳男插管治療，無法製作筆錄，警方將待其清醒後在製作筆錄，釐清為何縱火燒車原因，並將依公共危險罪嫌移送法辦。

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