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25歲女KTV豪飲5hrs失禁暴斃！3月曾PO文「在酒裡非死即活」：還是好好喝酒吧

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記者莊智勝／桃園報導

桃園市25歲黃姓女子6月27日凌晨與閨蜜到KTV唱歌狂歡，連續喝酒5小時、一路喝到天亮，豈料黃女隨後竟出現吐血、脫糞症狀，最終暴斃身亡，事後院方抽血換算，發現黃女酒測值逼近3，數字高得嚇人。翻閱黃女臉書，3月份時她還曾PO文「還是好好喝酒吧，別談戀愛了，在酒裡，妳不是死就是活…」，如今一語成讖，令人唏噓不已。

▲▼黃女跟一群閨蜜到KTV喝酒狂歡，不料意外暴斃。（圖／翻攝臉書）

▲黃女3個月前曾在臉書PO文「還是好好喝酒吧，在酒裡，妳不是死就是活」。（圖／翻攝當事人臉書）

據了解，黃女27日凌晨0時許受邀前往中壢某KTV與閨蜜們歡唱，原先黃女因感冒身體微恙婉拒，但在友人極力邀約下，仍是赴約勉強喝了幾杯，隨後立即出現頭暈、臉色發白等不適症狀；當時友人還安撫「只是酒醉」，過程中疑似不斷勸酒，黃女也拿起啤酒罐狂飲5小時到天亮，直到清晨6時許，黃女陸續出現昏迷不醒、吐血、脫糞等症狀，友人見事態不對，這才嚇得急忙求救。

救護人員趕赴現場時，發現黃女臉色蒼白，已經沒有呼吸心跳，疑似呼吸道阻塞，雖然立即送醫搶救，但仍是宣告不治；事後院方經抽血換算，發現黃女酒測值將近3，數值高得不可思議。由於黃女體內並無毒品反應，也無外傷，因此不排除是急性酒精中毒、或是呼吸道阻塞窒息而亡。

警方初步調查，原經了解發現現場好友疑似有勸酒情況，但後來得知黃女死亡後，友人們約談時全都否認灌酒，並強調不知黃女有發燒、感冒症狀，當晚黃女豪飲10多杯啤酒，還以為她心情不好。由於家屬對死因並無意見，因此遺體已發還交由家屬處理。

黃女年僅25歲，外型相當清秀，時常在臉書PO文分享感情觀；3月21日晚間，黃女還曾PO文「還是好好喝酒吧，別談戀愛了，在酒裡，妳不是死就是活；但在愛裡，你既死不了，也活不好」，豈料事隔3個月後，竟真一語成讖，酒後暴斃身亡，年輕的生命也就此畫下句點。

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▼黃女外型相當清秀甜美，時常在臉書與好友分享感情觀。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼黃女跟一群閨蜜到KTV喝酒狂歡，不料意外暴斃。（圖／翻攝臉書）

▲▼黃女跟一群閨蜜到KTV喝酒狂歡，不料意外暴斃。（圖／翻攝臉書）

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