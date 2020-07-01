偽刻收費章2年侵吞6萬　桃園送報生辯「家中經濟困難」被起訴

▲桃園市林姓送報生涉嫌在2017年至2019年期間，利用送報間收費機會，偽造收費印章向訂戶收取報費，侵吞6萬餘元被桃檢起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市擔任送報生的林姓男子利用送報與預收報費機會，在2017年11月起至2019年間，偽刻某報社桃園辦事處吳姓主任收費印章，再私吞訂戶收取報費，吳姓主任發現報費收入短收後查出林男偽刻私章，私下收取報費情事，2年多共侵吞多達6萬餘元報費，隨即報警處理；林男坦承因缺錢才起貪念，桃檢1日依業務侵占、偽造文書等罪嫌將林男起訴。

檢警調查，42歲的林姓男子在桃園市某晚報擔任送報生，負責送報與收費之業務，某晚報桃園辦事處主任每月1日開立收費收據給林，再由林向訂戶收取報費每戶每月300元於每月10日繳回辦事處，未料，林自2017年11月起私自在八德區某印刻店偽刻吳姓主任私章一枚，再向訂戶收取報費前以手寫塗改方式將300元報費欄位修改為1800元至4800元不等，再以私刻吳主任私章向訂戶收取或預付報費。

該晚報桃園市辦事處吳姓主任2019年間向訂戶查詢收費金額時，查出林男涉嫌偽刻其私章私下收費報費卻未繳回辦事處，總計在2018年11月至2019年5月間共侵吞多達6萬1千8百元報費，另還查出偽刻私章等證據報警處理。

林男在檢警偵訊時坦承犯行，辯稱因家中經濟遭遇困難才臨時起貪念，私刻收費印章收取報費後並未繳回辦事處；檢方根據林男持變造收據、偽刻私章、林男溢收報費聲明書等證據，1日偵結依業務侵占、偽造文書等罪嫌將林男提起公訴。

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