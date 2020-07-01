月租金4,600元起　桃園八德一號社宅開放申請！11月起可入住

▲桃園八德一號社宅共418戶。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德一號社宅即將在7月底前完工，共提供418戶1日起至7月21日期間開放民眾申請、9月抽籤、看房、最快11月就可入住；市府指出，租金將依據住戶收入及房型坪數區分為5級，最低每月租金為4,600元，希望充分反映市民的負擔能力，並保障居住權益。

▲桃園八德一號社宅。(圖／市府提供)

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據指出，由於八德區是市長鄭文燦的故鄉，八德地區人口已超過20萬人，市府近年來積極在八德區推動各項建設，包括規劃興建3處社宅，其中八德一號社宅位於八德擴大都市計畫區內，總工程經費約15.1億，打造地上18層、地下3層建物，地點也鄰近未來的捷運綠線G01站及中央大學八德分校，生活機能優良、交通便利。

▲桃園八德一號社宅。(圖／市府提供)

八德二號則預計今年9月落成，加上八德三號社宅，3處社宅總計提供超過1,000戶。市府指出，依據先前中路二號社宅經驗，申請者中籤率約僅11%，顯示社宅供給量不足，市府規劃興建24處社會住宅，分別為桃園5處、八德3處、中壢4處、蘆竹5處、楊梅1處、平鎮1處、大園2處、龜山2處及大溪1處，共約7,200戶，市府也將積極爭取中央給予補助支持。

此外，市府也十分重視社宅的經營，進一步成立社宅服務中心，將八德一號、中路二號、蘆竹二號等社宅納入管理，希望提高居住品質。

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