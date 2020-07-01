【廣編】吃米其林享雙倍抽　送大金變頻空調、空氣清淨機共16台

【廣編特輯】

▲吃米其林送大金記者會合照，左為和泰興業大金空調林鴻志執行副總，右為和億生活集團執行長蘇嬉螢。

圖、文／大金提供

國內疫情解封，迎暑假旺季，和億生活集團與DAIKIN大金空調總代理和泰興業攜手合作「吃米其林送大金」第二波，要送出市價25,950元的大金變頻空調8台，市價11,800元的大金空氣清淨機8台，總共送出16台，總價值302,000元。7/1～10/11止，只要到添好運消費滿500元，了凡油雞飯．麵消費滿400元，即可獲得一張抽獎券，7/15起使用振興三倍券消費，抽獎券雙倍送。

開獎日為7/17、7/31、8/14、8/28、9/11、9/25、10/8、10/23共計8次，每次將抽出「大金空氣清淨機（型號：MC40USCT）」1台、「大金變頻空調（型號：室內機RHF20RVLT/室外機FTHF20RVLT，0.6噸）」1台。

此外，為搶攻振興三倍券商機，和億生活集團也祭出史上最殺方案，旗下添好運、了凡油雞飯麵讓振興券價值翻倍，疊加優惠，7/15～8/31止，持紙本振興券者，享用多少送多少，消費200送200元「米其林現金券」，500送500元現金券，依此類推，優惠無上限。一般消費刷卡滿千則送200元現金券，活動期間加入添好運或了凡線上OCARD會員，再送線上現金券100元。