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電商、團購網自辦振興回饋曝光　無條件發優惠券現領使用

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東森購物振興優惠活動（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物加入振興行列，旗下購物網、電視購物等通路有一系列專屬優惠與回饋。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

振興三倍券今（7/1）起開放預購，純電商基本上不在使用範圍內，因此網購業者紛紛推出自己的振興計畫，連團購網、代購平台、電視購物也加入，發送優惠券或折價券放大回饋，目前有6大平台的振興優惠方案已曝光，相關內容細節整理帶你一次看。

東森購物網於7/1～7/15推第一波振興回饋方案，使用序號「ETMALL3000」兌換東森振興1元折價券並消費，可獲得東森幣1,000枚與2,000元折價券；7/15起除加碼送3,000東森幣，購買旅遊專區指定商品，滿6,000元送3,000元旅遊折價券、滿30,000元送888東森幣，綁定適合三倍券使用之銀行信用卡、電子支付，更可回饋3,000至銀行信用卡或電子支付，第二波最高回饋9,888元。

另外，東森電視購物47台預計於7/4推出「振興精省日」，精選近百項商品，LIVE全品均一價1,000元，並祭出買千送千、東森幣100%回饋，當天更有超好康的限時亂賣會。

PChome 24h購物公布響應振興三倍券方案，7/15起將於站上推出「線上振心省錢五招式」，消費者用1P幣有機會轉出最高300倍回饋之外，活動內容還包括數位綁定Pi拍錢包P幣消費折抵抽100%回饋、儲值1,000最高賺3,000、點數換P幣抽6,000、3倍有感商品專區，透過線上活動帶動消費需求。

電商自辦振興（圖／業者提供）

▲生活市集推出APP限定的振興方案。（圖／生活市集提供）

生活市集推出「直接給3千，消費再送3千」振興方案，主要針對APP會員無條件發放3,000元生活市集振興優惠券，分別為600元面額2張、400元及200元面額各3張，適用於全站折扣商品，消費至指定門檻即可抵用，6/19～7/19只要累積3筆消費，8/4再獲第二階段3,000元生活市集振興優惠券。

以600元面額為例，使用於最低單筆訂單金額2,000元，等於可額外再享商品優惠價外的7折優惠，7/19前完成任3筆不限金額訂單，將於8/4再歸戶3,000元生活市集振興優惠券至APP，有機會獲得最高6,000元生活市集振興優惠券。

松果購物針對消費者推全面無條件發放3000元振興券計畫，活動時間從即日起至8/31，分別為200元面額6張、100元及500元面額各3張，指定APP消費至指定門檻即可抵用；搭配指定信用卡再享多元優惠，國泰世華刷卡金最高2.5%，周二永豐卡友日消費滿額回饋刷卡金100元，加碼刷永豐信用卡享6%現金回饋。活動期間，不限金額消費可抽7-ELEVEN 100元禮物卡。

台灣樂天市場祭出全站回饋大加碼，7/1起在全站消費滿3,000元，點數回饋加碼10倍，指定店家購物再加碼10倍點數，跨3家店消費再賺5倍點數回饋，搭配樂天信用卡再享11倍點數回饋，最高可達36倍點數回饋。

電商自辦振興（圖／業者提供）

▲愛合購7/1起針對站內120萬名會員發放第一波振興優惠券，每人將獲得總計1050元的滿額折價碼，相當於補貼讓利12.6億。（圖／愛合購提供）

ihergo愛合購也跟風自發折價券，首波優惠以回饋會員為主，站內120萬名會員今（7/1）登入，皆可領取4張面額不等的滿額折抵優惠券，全部使用總計可省下1,050元，每張限用1次，效期至7/12，而發送期間註冊的新會員亦可領取。7/13預計將發送第二波振興優惠券，詳細優惠內容視第一波使用狀況及折抵情形進行調整公佈。

日本露天Ruten Japan主推免運振興券，將跨境購物滿額門檻再降低，即日起至7/6，凡單筆訂單總金額滿新台幣2,000元，國際運費全部0元，由日本露天幫忙付；活動期間每天早上10點於官網首頁公布振興券折扣碼，全平台6,000萬件商品皆可選購使用。

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