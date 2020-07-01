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「無限轉圈」1小時！10點恢復正常　三倍券預購首日超商系統一早大當機

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記者陳涵茵／台北報導

振興三倍券四大超商實體紙本券預購於今（1日）於上午9點正式開跑，《ETtoday新聞雲》實際前往7-ELEVEN、全家和OK mart發現機台無法連線皆呈現無限轉圈的畫面，直到上午10點才恢復正常運作。

▲▼三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

▲三倍券預購持續呈現轉圈畫面。（圖／記者周宸亘攝，下同。）

記者直擊7-ELEVEN道生門市，預購9點整開跑，現場無排隊人潮，9點鐘有民眾提早來操作預購三倍券，首位民眾還能順利操作，隨後便無法連線，一直停在轉圈圈畫面，轉圈一小時後終於在上午10點恢復正常。對此，7-ELEVEN官方回應，因人流壅塞系統端出問題，並非機台無法使用。

▲▼三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

▲插入健保卡就能進入預購流程。

▲▼三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

▲小7三倍券預購單。（圖／記者周宸亘攝）

除了小7，稍早全家也出現相同狀況，剛開始操作順暢，但過了15分鐘就開始呈現當機畫面。稍早有民眾氣得說稍早在附近7-ELEVEN無法使用，所以才到全家，但沒想到健保卡一插還是一直轉圈圈，至少就要等上6分鐘才能完成；OK則是9點一到並無法立刻進入系統，至於萊爾富Life - ET機台目前操作正常，已經有民眾預訂成功。

▲▼三倍券預購首日，全家機台當機。（圖／記者許展溢攝）

▲三倍券預購首日，全家機台當機。（圖／記者許展溢攝）

已在7-ELEVEN成功預購的民眾陳小姐表示，「今天9點一到就來，幫自己的弟弟預購，操作很順暢大概30秒就能完成，跟買口罩流程差不多。」也成功在全台大當機前完成振興三倍券預購。

▲▼三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳小姐一早來成功完成預購三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼三倍券預購首日，有民眾順利預購成功。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富機台一切正常，民眾順利預購成功。（圖／萊爾富提供）

民眾想在四大預購三倍券，首先需攜帶健保卡和1千元現金，透過超商門市機台進行「振興三倍券」預訂，於機台點選振興三倍券閱讀注意事項及點選同意後，再「插入健保卡」進行認證，接著於機台輸入「手機號碼」，並確認預訂者的「身分證後四碼」與「應繳金額」，即可進行單據列印。預購成功者，可於7月15日至7月31日期間領取實體三倍券。

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

▲實體「振興三倍券」分成5張200元（上圖）及4張500元（下圖）的發放模式。（圖／行政院提供）

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