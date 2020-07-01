曲棍球案錄音曝　監委：不解決就是逼我們彈劾！檢批浪費資源干預司法

▲監察委員高涌誠被基層檢察官批評干預司法個案。（圖為資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台中地檢署檢察官陳隆翔，因為在彰化地檢期間承辦「曲棍球協會詐領補助款案」，認定協會理事長林滄敏未涉案，被監察院彈劾，但司法院職務法庭昨判決陳無疏失，不懲戒。當初監委高涌誠調查本案的錄音譯文今曝光，高要求陳「不幫想解決方法(指協助翻案)，就是逼我們彈劾你」，引起基層檢察官痛批，監委竟用羞辱人的方式干預個案。

2014年11月間，立委段宜康公開指控擔任曲棍球協會理事長的前國民黨立委林滄敏詐領補助款，段還嗆若指控非實要吞一顆曲棍球，不過當時在彰檢任職的檢察官陳隆翔偵辦後，認為林滄敏未涉案，僅對已繳回不法所得的協會李姓秘書長與張姓總教練緩起訴處分。

▲司法院職務法庭認為檢察官陳隆翔偵辦曲棍球案無疏失。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

段宜康不滿結果，向監察院提出陳情，經監察委員高涌誠、蔡崇義2人調查後，監察院通過以違反辦案程序等理由，彈劾陳隆翔，但司法院職務法庭審理認為陳無疏失，30日判決不懲戒，監察院回應表示將提再審，並審酌另提彈劾。

據了解，陳隆翔1日在檢察官內部不公開論壇貼出最新回應，質疑監委高涌誠、蔡崇義「浪費國家斯原」，「立場偏頗，違反自律規範甚明」，「職務法庭宣示判決後，已證明本人之清白。」相關文章被轉貼到法官的不公開論壇，還附上監委約詢陳隆翔的部分錄音譯文。

▲監委蔡崇義自曝沒看過案件卷宗，臨時被找去參加調查曲棍球案。（圖為資料照／記者李毓康攝）

2名監委在譯文中多次邊講邊笑，高涌誠對陳隆翔說：「這個案子不是我們自己吃飽太閒要去查的啦，你覺得段宜康段委員不會來嗎？你不用這樣怨嘆監察院啦。」「你不幫我想怎麼解決方法，就是你要逼我們彈劾你，彈劾了以後才能夠去聲請再審」。

蔡崇義則自豪沒看過曲棍球案的卷宗，是被高臨時叫去參加約詢的，「，我一問才知道真的是敏感案件耶，原來是段宜康陳情的喔，怎麼會這麼快就緩起訴，大家都不講話，一路通到上面。」有基層檢察官看到譯文後，痛批監委根本是收立委陳情，利用羞辱檢察官的方式，企圖干預司法個案，真的是為了政治不擇手段。

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