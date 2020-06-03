生活機能升級！全聯九月進駐中正市場　市府：持續活化帶動周邊商機



▲全聯九月將進駐新竹市中正市場。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市中正市場位於市中心重要地段，原BOT案結束後，市府積極活化再利用，近期更順利完成招商，由全聯實業股份有限公司承租經營，將於2020年9月正式進駐中正市場一樓。市府表示，全聯福利中心進駐將帶動中正市場及周邊商機，結合原傳統攤商、六樓宴會館，讓此處成為複合式經營的多元場館，提升生活機能，年營業額預估超過1.1億元。

林智堅市長表示，新竹市政府近年積極與民間力量合作，活化公有場館與古蹟，這是繼新竹動物園場館、香山濕地生態館、竹蓮市場活化招商後的另一項成果，可以看到零售消費市場逐漸復甦的跡象，也為疫情後期新竹市經濟消費市場注入活絡的強心針。

產發處表示，中正市場位於市中心、具傳統人情味，市府長期規劃協助活化再利用，曾舉辦過「過好年‧煮好菜」年貨市集、「菜市場有意思」小天才廚藝教學及買菜競賽，如今再成功與全聯簽約，具指標性意義、也是市府對中正市場長期規劃裡的重要一步。

產發處長張力可表示，中正市場因民間機構無法持續營運，市府於2017年12月18日與廠商終止投資契約，並於隔日強制接管迄今，期間也同步辦理招商。全聯福利中心正式營運期為8年，預計投資超過1100萬，年營業額預估超過1.1億元，可為市府帶來每月41萬元租金收益，並增加市民就業機會。

產發處表示，全聯福利中心將設於一樓前方、占地350坪的區域，位置寬敞便利，未來能以超市新型態，帶動傳統市場攤商買氣，並可望活絡周邊商圈、帶動中正市場內其他空間的招商、及未來龍山市場一樓及地下室空間招商活化作業，也感謝全聯福利中心對新竹市的市場環境有信心，讓市府對未來招商工作更有把握。

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