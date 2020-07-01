大貨車輾前車掉胎「衝破護欄墜15米高架亡」　失主「關鍵舉動」獲減刑

記者陳凱力／新竹報導

53歲董姓男子駕駛大貨車，沿台61線快速公路北上行經62公里處的高架路面時，因輾壓過路上散落的輪胎導致車輛失控，先衝向內側中央分隔島後，再轉朝外側護欄衝、最後撞破護欄墜落15公尺深的高架橋下重傷身亡。而輪胎失主劉姓駕駛，因在事發後主動前往自首，符合減刑規定，新竹地院依過失致人於死，對劉姓駕駛處有期徒刑5月，可易科罰金15萬。緩刑貳年。

▲董姓駕駛因輾過輪胎造成車輛失控，最後衝破護欄掉落15公尺高的橋下死亡。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

檢警調查，42歲的劉男於2019年10月17日凌晨開著聯結車沿台61線高架北上行經62公里處時，右後側輪胎突然滾落於車道上，後方開著大貨車的董姓駕駛來不及閃避，輾過輪胎失控左偏擦撞分隔島後，再右偏撞破外側護欄掉落高架橋下平面車道，董男當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。

劉姓駕駛則在員警確認身分前，主動到場表明自己為肇事人，自首並接受裁判。

▲▼警消趕抵現場，董姓駕駛卡在車內失去生命徵象，送醫後仍不治身亡。

經交通部公路總局新竹區監理所鑑定，劉男駕駛的聯結車右後車輪脫落於車道上，嚴重影響行車安全，為肇事原因；而董男開著大貨車，措手不及，無肇事因素。由於劉男在事發後主動前往自首，符合減刑規定，新竹地院依過失致人於死，對劉姓駕駛處有期徒刑5月，可易科罰金15萬。緩刑貳年。

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