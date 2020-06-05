　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男露「記號」：被下降頭7年　平日靠敲鐵門驅鬼…屋內5貓崩潰閃尿

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗一名余姓飼主經營服飾店，近日發現養在店內的5隻貓咪變得情緒緊張、出現退縮行為，經調閱監視器發現，在店門口擺攤的楊姓男子經常會在非營業時間敲打店舖的鐵捲門，還會在門口便溺，讓她十分心疼5隻貓。不過，由於楊男並未有實際的毀損行為，目前警方也只能以口頭勸導，並針對違規設攤部分開罰。

▲老翁露「記號」證明：被下降頭7年　「日常敲鐵門驅鬼」5隻貓慘嚇尿。（圖／讀者提供）

▲楊男自稱被下降頭7年，靠敲鐵門驅鬼。（圖／讀者提供，下同）

經營服飾銷售8年的余女表示，為了讓認養的5隻貓有良好的生活環境，今年5月才開始在苗栗鬧區租下一整棟店面，當時簽約房東太太也有告知，丈夫楊男早上會在店門口擺攤賣粥，因錯開服飾店的營業時間，所以她也同意接受，沒想到搬入服飾店後，5隻貓咪確力續出現行為異常，變得懼人甚至閃尿，她覺得很奇怪，才調出監視器察看。

▲老翁露「記號」證明：被下降頭7年　「日常敲鐵門驅鬼」5隻貓慘嚇尿。（圖／讀者提供）

▲楊姓男子經常敲打鐵門，造成屋內5隻貓出現退縮行為。

沒想到就發現楊男經常在擺攤時拿著雨傘、掃把敲打店鋪鐵門，甚至在店門口便溺。楊男則表示，自己被7年前開始被「下降頭」，為了驅鬼才會敲打鐵門，為了證明所言非虛，楊男還拉起上衣露出左胸被下降頭的瘡疤，完成驅鬼以後不會再敲打鐵門。

不過警方勘查後發現，楊男除了敲打鐵門外並未有其他毀損動作，只能對他口頭勸導，而違規擺攤部分，已依法開單告發。

►地表最強Kiehl’s美白精華下殺5.7折！一滴4效　淡斑超有感

► 4億身家包租公偷吃越傭　空姐人妻育5子…慘當20年工具人

►竹科男約神級妹子！見「圖文不符」轉身快跑　她氣壞抱緊：不准走

►五峰知名營地雨棚木屋突倒塌　她下半身埋木堆…脊椎粉碎性骨折

ET快訊
學生族福音！交通部拍板：「19歲以下」暑假免費玩22家遊樂園
又有免運了！foodpanda「6月天天免外送費」　輸6字優
罷韓投票要帶傘！西南風影響　高雄「6/6整天都可能下雨」
快訊／撞警畫面曝！台中男闖紅燈竟拒檢猛撞　警「噴飛1M」腿骨
快訊／生田斗真爆閃婚！秘戀女星5年修成正果
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

承翰媽曝勇警兒同學「貼心舉動」！警政署長陳家欽溫情拍肩：要堅強

國中妹為養男友賣身…被逼「試車」完才能上工！首腦曝：每月下海至少10次

捲清潔隊關說圖利+販售偽農藥被重判6年　北斗鎮長李玄在：無奈委屈

雲林治安亮紅燈引民眾恐慌　縣議員蔡孟真議會質詢孟轟

承翰爸討不到公道抑鬱亡　在押「無罪兇手」一早知悉...沒什麼反應

男露「記號」：被下降頭7年　平日靠敲鐵門驅鬼…屋內5貓崩潰閃尿

快訊／驚悚撞警畫面曝！台中男闖紅燈拒檢　靈堂前猛衝…警噴飛多處骨折送醫

彰化蛇蹤處處有！吃鳥害停電...小雞成佳肴　埔鹽30天抓3眼鏡蛇

1500萬藍寶堅尼被銷毀變8千元廢鐵…他批交通部未監督「立法烏龍」討國賠

只認識2週…15歲國中妹清晨赴約「修手機」！遭砂石車運將「話術」騙上床

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

承翰媽曝勇警兒同學「貼心舉動」！警政署長陳家欽溫情拍肩：要堅強

國中妹為養男友賣身…被逼「試車」完才能上工！首腦曝：每月下海至少10次

捲清潔隊關說圖利+販售偽農藥被重判6年　北斗鎮長李玄在：無奈委屈

雲林治安亮紅燈引民眾恐慌　縣議員蔡孟真議會質詢孟轟

承翰爸討不到公道抑鬱亡　在押「無罪兇手」一早知悉...沒什麼反應

男露「記號」：被下降頭7年　平日靠敲鐵門驅鬼…屋內5貓崩潰閃尿

快訊／驚悚撞警畫面曝！台中男闖紅燈拒檢　靈堂前猛衝…警噴飛多處骨折送醫

彰化蛇蹤處處有！吃鳥害停電...小雞成佳肴　埔鹽30天抓3眼鏡蛇

1500萬藍寶堅尼被銷毀變8千元廢鐵…他批交通部未監督「立法烏龍」討國賠

只認識2週…15歲國中妹清晨赴約「修手機」！遭砂石車運將「話術」騙上床

百想／奉俊昊「想快點忘了《寄生上流》」意外落馬！　《夫婦的世界》導演獲獎

吃了超排毒！西式養生「減糖通心粉」飽足感滿分...連小孩都愛

中職／解封後7日不重新劃位　兄弟拚3500人滿場

再添救護生力軍強化偏鄉救護能量　地方企業捐贈救護車

小8獻出第一次「高難度旋轉之吻」　拍完吐槽：現實根本不會！

送一間房子給你！　貓咪散步回家「叼整串鑰匙」驚呆奴才

「皇上」霍建華甜探班老婆林心如　女兒童言媽媽工作是賣房子

中職／陳俊秀連3場未先發　滑壘髖關節不適

承翰媽曝勇警兒同學「貼心舉動」！警政署長陳家欽溫情拍肩：要堅強

張小月華麗轉身　笑談未來動向：謝謝外界給我很多「好工作」

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

快訊／鐵路警承翰爸悲憤過世　看不到上訴判決

空姐遭前男友偷拍性愛片　新男友存檔轉傳

龍井國中午餐出現死老鼠！3人腹痛送醫

南下墾丁！「8男女亂舞狂歡」車全堵

獨／承翰爸訃聞曝！內行人揭揪心內幕

胃鏡一照全是血！承翰爸鬱悶亡　她嘆：害死兩條命

何嘉仁爆集體霸凌！小二童遭5同學「名牌繩綑綁+毆打」

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

鐵警承翰爸「家中吐血」亡　享壽67歲

高雄情侶房內「肉搏」直播！竟是為了韓國瑜

更多熱門

相關新聞

「押金轉帳藏巨雷」3天後房東刁難：不給退

「押金轉帳藏巨雷」3天後房東刁難：不給退

「請問這樣合理嗎？」一名人妻森77表示，日前退租房子時，過程中房東房仲都確認物品沒損壞，說好押金日後再轉帳歸還。結果3天後遲遲未入帳，原PO打電話訊問，房東回應床墊被有貓咪抓痕，甚至反過來要求賠償。文章曝光後，網友也氣罵「要看照片，抓的程度，折舊率，不太需要全負責！」

開口要水…行員拿零錢盤奉茶　媽傻眼了

開口要水…行員拿零錢盤奉茶　媽傻眼了

喵弟撲倒討抱　橘貓森77張嘴大叫：放開我

喵弟撲倒討抱　橘貓森77張嘴大叫：放開我

虎斑喵狂摸正妹　霸氣強吻臉頰

虎斑喵狂摸正妹　霸氣強吻臉頰

跟電扇惡霸鬥到清晨　她棄守睡沙發

跟電扇惡霸鬥到清晨　她棄守睡沙發

關鍵字：

下降頭驅鬼貓咪

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　她遭解內衣扣硬上

正妹鹹濕調情「我的乳房很漂亮」！勾蔡阿嘎截圖對話曝光

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

兒作文爆家裡很破爛　媽PO兇手照網笑翻

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面