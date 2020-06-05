男露「記號」：被下降頭7年　平日靠敲鐵門驅鬼…屋內5貓崩潰閃尿

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗一名余姓飼主經營服飾店，近日發現養在店內的5隻貓咪變得情緒緊張、出現退縮行為，經調閱監視器發現，在店門口擺攤的楊姓男子經常會在非營業時間敲打店舖的鐵捲門，還會在門口便溺，讓她十分心疼5隻貓。不過，由於楊男並未有實際的毀損行為，目前警方也只能以口頭勸導，並針對違規設攤部分開罰。

▲楊男自稱被下降頭7年，靠敲鐵門驅鬼。（圖／讀者提供，下同）



經營服飾銷售8年的余女表示，為了讓認養的5隻貓有良好的生活環境，今年5月才開始在苗栗鬧區租下一整棟店面，當時簽約房東太太也有告知，丈夫楊男早上會在店門口擺攤賣粥，因錯開服飾店的營業時間，所以她也同意接受，沒想到搬入服飾店後，5隻貓咪確力續出現行為異常，變得懼人甚至閃尿，她覺得很奇怪，才調出監視器察看。

▲楊姓男子經常敲打鐵門，造成屋內5隻貓出現退縮行為。

沒想到就發現楊男經常在擺攤時拿著雨傘、掃把敲打店鋪鐵門，甚至在店門口便溺。楊男則表示，自己被7年前開始被「下降頭」，為了驅鬼才會敲打鐵門，為了證明所言非虛，楊男還拉起上衣露出左胸被下降頭的瘡疤，完成驅鬼以後不會再敲打鐵門。

不過警方勘查後發現，楊男除了敲打鐵門外並未有其他毀損動作，只能對他口頭勸導，而違規擺攤部分，已依法開單告發。

►地表最強Kiehl’s美白精華下殺5.7折！一滴4效 淡斑超有感

► 4億身家包租公偷吃越傭 空姐人妻育5子…慘當20年工具人



►竹科男約神級妹子！見「圖文不符」轉身快跑 她氣壞抱緊：不准走



►五峰知名營地雨棚木屋突倒塌 她下半身埋木堆…脊椎粉碎性骨折