台北⇄新竹45分鐘　「五楊高架延伸頭份」行政院拍板通過



▲行政院核定通過五楊高架延伸頭份段。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為紓解大新竹地區高速公路交通壅塞狀況，新竹市市府向中央爭取國道1號五楊高架南延案，2019年底經行政院完成可行性評估後，2020年5月再核定通過，代表本案確定成立，後續將交由交通部辦理綜合規劃、都市計畫變更與環評作業，完工後台北至新竹預計只需45分鐘，盼能解決長期困擾新竹縣市民最在意的上下班交通問題，打通大新竹地區交通脈絡！

▲五楊延伸工程完工後台北至新竹預計只需45分鐘。未來台北至新竹預計只需45分鐘。

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國道1號(中山高速公路)為臺灣西部走廊交通大動脈，行經桃竹苗等縣市精華發展地區，由於大新竹生活圈持續開發且科學園區高科技產業興盛，吸引不少就業人口，使得新竹縣市及苗栗地區對國道1號短程使用及城際運輸需求日益增加，平假日尖峰時段回堵嚴重，明顯影響地區交通出入高速公路，重亦加深地方道路交通之負荷，尤其以竹北至頭份路段壅塞情形最為嚴重，五楊高延伸實有迫切需求。

新竹市長林智堅市長表示，為了能有效解決目前中山高新竹段在竹北、公道五、竹科、光復路及系統交流道塞車問題，竹市府積極向中央爭取國道1號五楊高架延伸工程。五楊高延伸總建設經費約750億元，評估建成後可獲得1.3倍的經濟效益，具有經濟可行性，市府也將全力協助高公局規劃平面道路及取得相關用地。

▲新竹市長林智堅市長表示，為了能有效解決目前中山高新竹段在竹北、公道五、竹科、光復路及系統交流道塞車問題，積極向中央爭取國道1號五楊高架延伸工程。

交通處舉例，五楊高延伸與國道3號銜接，將設置往返茄苳方向之分流匝道，未免交流道動線複雜使用路人困惑，已請高公局針對該規劃方案妥為處理。市府也將持續追蹤後續綜合規劃進度，盼本案能順利動工興建，以有效解決國道1號新竹路段的交通問題；未來台北至新竹預計只需45分鐘，也能大幅提升大新竹地區交通機能。