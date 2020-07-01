日本女學生接觸者123人驗抗體　莊人祥：採檢工作完成「60多人已有結果」





▲指揮中心7/1記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

日本一名20多歲女學生自台灣返日被確認感染新冠肺炎，相關接觸者123名進行病毒核酸採檢全數陰性，指揮中心進一步進行抗體檢驗，發言人莊人祥今（1）日說明，全數已經採檢完畢，且有60餘人結果出爐，都是陰性，但後續還會與專家進行討論。

中央流行疫情指揮中心24日下午臨時加開記者會，公布接獲日方通知確診1名自我國返日的新冠肺炎無症狀感染者，為日本籍20多歲女性，今年2月底自日本入境台灣南部就學，6月20搭機返回日本時，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性。

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莊人祥日前表示，衛生單位調查個案在台期間生活單純，無參與學校社團或校外打工，初步針對師生等接觸者進行匡列，其中123人列為居家隔離對象，並進行PCR病毒核酸檢驗，26日公布結果全數陰性；另一方面，日本提供檢驗資料指出，女學生確診時Ct值為37.38，屬於弱陽性，不具傳染力，且「絕對不可能是最近感染」。

指揮中心決議後續進行接觸者抗體檢驗，莊人祥今表示，123名接觸者分布12縣市，已經完成抗體採檢，也陸續進行檢驗中，目前有60幾個完成都是陰性，使用三種方法，但最後結果還是會和專家進行請教，目前沒有特殊狀況。

指揮官陳時中表示，有關本案我方也相當關心，希望瞭解來龍去脈，相關結果相信對未來政策也都有幫助。